Czym jeżdżą nowi polscy europosłowie? Mamy listę

Spis treści: 01 Czym jeżdżą europosłowie Koalicji Obywatelskiej?

02 Jakie auta mają europosłowie z Prawa i Sprawiedliwości?

03 Europosłowie z Konfederacji. Jakie auta posiadają?

04 Czym jeżdżą europosłowie Trzeciej Drogi?

05 Takie auta mają europosłowie Lewicy

Przeanalizowaliśmy oświadczenia majątkowe nowych europosłów oraz tych, którzy zostali wybrani ponownie. Jakie samochody można znaleźć w garażach polityków, którzy udadzą się do Brukseli?

Czym jeżdżą europosłowie Koalicji Obywatelskiej?

Magdalena Adamowicz zgodnie ze swoim oświadczeniem majątkowym złożonym na koniec poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego posiada Mercedesa GLK z 2013 roku, którego wartość szacowana jest na ok. 51 tys. zł.

Bartosz Arłukowicz w swoim oświadczeniu z początku obecnej kadencji polskiego parlamentu poinformował, że na co dzień porusza się Audi A6 z 2017 roku. Były minister zdrowia jeździ również modelem Lexusa (prawdopodobnie UX) z roku 2021 w leasingu.

W przypadku Krzysztofa Brejzy w oświadczeniu majątkowym znalazły się dwa egzemplarze Volvo V70, jeden z 2009 r., drugi z 2010 r.

Zgodnie ze złożonym w kwietniu 2024 roku były minister aktywów państwowych, Borys Budka, na co dzień jeździ Toyotą C-HR z 2018 roku o wartości 133 737,01 zł (cena zakupu wraz z dodatkowym ubezpieczeniem i wyposażeniem).

Andrzej Buła, dotychczasowy marszałek województwa opolskiego, zgodnie ze swoim ostatnim oświadczeniem posiada Hyundaia Tuscona z 2018 roku o wartości 66 tys. zł (współwłasność małżeńska).

Kamila Gasiuk-Pihowicz nie posiada samochodu.

Andrzej Halicki zgodnie z oświadczeniem europosła złożonym w kwietniu 2024 roku posiada Opla Grandlanda z 2017 roku (zakup ratalny), Chryslera Pacifica z 2018 r. oraz Volvo XC90 z 2020 r. (zakup ratalny).

Zgodnie z oświadczeniem, które Dariusz Joński złożył jako poseł polskiego parlamentu, na co dzień jeździ on Volkswagenem Passatem z 2015 r. Posiada również Forda Pumę z 2021 r.

Marcin Kierwiński, były minister spraw wewnętrznych i administracji, posiada natomiast Forda S-Max z 2018 roku (współwłasność małżeńska). Wartość auta to ok. 90 tys. złotych. Z oświadczenia można wywnioskować, że nowy europoseł brał kredyt na zakup auta i spłacił go w lipcu 2022 roku.

Z oświadczenia europosła, które złożył Łukasz Kohut, wynika, że jeździ on Mercedesem SLK 230 z 2002 roku oraz Mercedesem SLK 250 z 2012 roku.

Z oświadczenia byłej premier, Ewy Kopacz, złożonego w kwietniu 2024 roku można wyczytać natomiast, że posiada ona Audi A3 z 2023 roku. Jego wartość to ok. 150 tys. zł.

Janusz Lewandowski nie posiada samochodu.

Elżbieta Łukacijewska na co dzień jeździ BMW X4 z 2015 roku.

Jagna Marczułajtis-Walczak nie posiada samochodu.

Mirosława Nykiel również nie wskazuje faktu posiadania auta w swoim oświadczeniu majątkowym.

Jacek Protas na co dzień porusza się natomiast Nissanem Murano z 2018 roku o wartości ok. 120 tys. zł oraz Fiatem 500 z 2015 r. o wartości ok. 30 tys. zł. Oba samochody są współwłasnością małżeńską.

W garażu byłego szefa resortu kultury, Bartłomieja Sienkiewicza znaleźć natomiast można Alfę Romeo Giulietta z 2021 r.

W swoim oświadczeniu majątkowym złożonym w kwietniu 2024 roku Michał Szczerba informuje, że jeździ Peugeotem 208 z 2014 roku.

Marta Wcisło w oświadczeniu, które złożyła jako polska posłanka w kwietniu 2024 roku, informuje, że posiada dwa auta. Są to Volkswagen Caddy z 2010 roku o wartości ok. 13,5 tys. zł oraz BMW serii 5 z 2013 r. o wartości ok. 57 tys. zł.

Bogdan Zdrojewski również posiada dwa auta - Mercedesa klasy E z 2017 roku oraz Jeepa Grand Cherokee z 2016 r.

Jakie auta mają europosłowie z Prawa i Sprawiedliwości?

Ubiegający się skutecznie o reelekcję Adam Bielan, w swoim oświadczeniu złożonym w kwietniu 2024 roku wykazał, że posiada Mazdę CX-9 z 2014 roku oraz Volvo XC60 z 2020 r.

Nie dotarliśmy do oświadczenia majątkowego Tobiasza Bocheńskiego. W oświadczeniu, które złożył w kwietniu 2023 r. Bocheński wykazał, że jest właścicielem Volkswagena T-Cross z 2019 roku.

Joachim Brudziński w oświadczeniu, które złożył w kwietniu 2024 r. poinformował natomiast, że posiada dwa samochody - Volvo XC90 z 2012 roku o wartości ok. 80 tys. zł oraz Citroena C5 z 2014 r. o wartości ok. 42 tys. zł.

Waldemar Buda z kolei, w oświadczeniu, które złożył jako polski poseł, wykazał, że posiada Forda Mondeo z 2015 roku (współwłasność małżeńska) oraz Peugeota 3008 z 2009 roku.

W oświadczeniu z kwietnia tego roku Michał Dworczyk poinformował, że wraz z małżonką posiada Fiata Pandę z 2015 roku.

Małgorzata Gosiewska posiada Volkswagena Passata z 2017 roku.

Patryk Jaki w oświadczeniu europosła z kwietnia 2024 r. wykazał, że jeździ Volvo S90 z 2018 r. o wartości ok. 120 tys. oraz Citroenem C4 Picasso z, wnioskując po piśmie polityka, 2015 roku o wartości ok 33 tys. zł.

Z oświadczenia majątkowego, które Mariusz Kamiński złożył na początku obecnej kadencji Sejmu, wynika, że nie posiada on samochodu.

Była minister, Marlena Maląg w oświadczeniu, które złożyła w marcu 2024 roku, poinformowała, że posiada Toyotę Corollę z 2014 roku.

Arkadiusz Mularczyk w swoim poselskim oświadczeniu majątkowym wykazał, że jeździ na co dzień Toyotą Yaris z 2016 r. oraz Volkswagenem Tiguanem z 2018 roku.

Piotr Muller nie posiada samochodu.

Jacek Ozdoba posiada Saaba 90 z 1985 roku oraz Saaba 93 z 1999 roku.

W swoim oświadczeniu z kwietnia 2024 roku Bogdan Rzońca wykazał, że jest właścicielem Volvo XL90 (najprawdopodobniej europosłowi chodziło o model XC90) z 2020 roku, Volkswagena Tiguana z 2016 roku oraz Jeepa Wranglera z 2010 r.

Była premier, Beata Szydło, w swoim oświadczeniu poinformowała natomiast, że jeździ SsangYongiem Korando z 2011 roku o wartości 25 tys. zł oraz Audi Q3 z 2021 roku, którego wartość szacowana jest na 180 tys. zł.

Dominik Tarczyński jest właścicielem BMW serii 7 z 2019 roku.

Z oświadczenia, które Maciej Wąsik złożył na początku obecnej kadencji parlamentu, wynika, że jest on właścicielem Peugeota 508 z 2017 r. oraz Peugeota 2008 z 2022 r.

Jadwiga Wiśniewska również posiada dwa samochody - Volvo XC60 z 2020 r. oraz Mercedesa GLC z 2021 r.

Anna Zalewska, była minister edukacji, wykazała w swoim oświadczeniu trzy auta - Volkswagena Tiguana z 2020 r. (wartość 85 tys. zł), Volvo XC40 z 2021 r. (120 tys. zł) oraz Volkswagena Tiguana z 2023 r. (155 tys. zł).

Kosma Tadeusz Złotowski natomiast w oświadczeniu wykazał aż pięć samochodów. Są to Renault Clio z 2014 r., Jaguar XJR z 2000 r., BMW 325 z 1993 r., a także BMW 730x (zapewne europosłowi chodziło o napęd na cztery koła xDrive, którego oznaczenie wpisał zamiast liter "i" lub "d" oznaczających silnik benzynowy lub Diesla) z 2018 r. (leasing) i Peugeot 3008 z 2018 r. (spadek po ojcu).

Europosłowie z Konfederacji. Jakie auta posiadają?

Z oświadczenia, które złożył w kwietniu 2024 r. Grzegorz Braun, wynika, że nie posiada on samochodu.

Stanisław Tyszka posiada natomiast Toyotę Corollę z 2002 roku o wartości ok. 6 tys. zł.

Czym jeżdżą europosłowie Trzeciej Drogi?

Krzysztof Hetman startujący z komitetu Trzeciej Drogi wykazał w oświadczeniu, które złożył jako poseł polskiego parlamentu, że jest właścicielem Peugeota 2008 z 2016 roku.

Adam Jarubas z kolei posiada Skodę Karoq z 2022 roku oraz Nissana Juke z 2021 roku. Oba auta są współwłasnością małżeńską.

Michał Kobosko natomiast wykazał w oświadczeniu, że nie jest właścicielem żadnego auta.

Takie auta mają europosłowie Lewicy

Reprezentujący komitet wyborczy Lewicy Robert Biedroń na co dzień porusza się Volkswagenem Tiguanem z 2019 roku. Jego wartość szacowana jest na ok. 70 tys. zł.

Joanna Scheuring-Wielgus jeździ natomiast Saabem 900 z 1997 roku (współwłasność) oraz Oplem Astrą z 2009 roku.

Krzysztof Śmiszek nie posiada samochodu.

Nie dotarliśmy do oświadczeń majątkowych Anny Bryłki, Ewy Zajączkowskiej-Hernik, Tomasza Buczka oraz Marcina Sypniewskiego startujących z list Konfederacji, a także Daniela Obajtka (lista PiS) i Michała Wawrykiewicza (Koalicja Obywatelska).