Kara za brak OC w 2026 znowu wzrośnie. 1 dzień spóźnienia wystarczy

Planowany wzrost płacy minimalnej w 2026 roku do 4806 zł brutto oznacza nie tylko więcej pieniędzy w kieszeni pracowników, ale również wyższe kary za brak ubezpieczenia OC. System kar finansowych za nieopłacone lub przedawnione polisy jest bowiem bezpośrednio powiązany z wysokością najniższej krajowej, co sprawia, że każda waloryzacja automatycznie podnosi kary za brak OC. W zeszłym roku wzrosły one dwukrotnie, w tym także podniesiono pensję minimalną.