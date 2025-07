Policja bada przyczyny zdarzenia, przypominając że niedostosowanie prędkości do warunków to wciąż jedna z najczęstszych przyczyn wypadków.

74-letnia kobieta jadąca luksusowym Maybachem uderzyła w dwa drzewa pod Kaszewcem, została uwolniona przez strażaków i trafiła do szpitala.

Około godziny 7:15 nieopodal miejscowości Kaszewiec w powiecie makowskim doszło do bardzo groźnego wypadku drogowego z udziałem luksusowego samochodu marki Maybach. Za jego kierownicą siedziała 74-letnia kobieta, która zjechała do rowu, a następnie uderzyła w dwa drzewa. Siła zderzenia była tak duża, że pojazd został doszczętnie zniszczony, a seniorka została zakleszczona we wraku.