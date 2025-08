Sam system jest bardzo prosty, a dzięki temu niezwywkle skuteczny. Kontrolerzy naklejają na pojazdach żółte lub czerwone nalepki z prostym komunikatem. Jeśli właściciel auta nie zareaguje - czekają go problemy.

Coraz więcej kierowców, którzy zostawiają swoje auta w Niemczech na dłużej lub w stanie sugerującym, że nie nadają się do jazdy, może spotkać się z nieprzyjemną niespodzianką - na szybie pojawia się duża, czerwona naklejka. Choć wygląda niepozornie, jest traktowana przez służby jako oficjalne wezwanie do usunięcia pojazdu. Oznacza to, że auto zostało zakwalifikowane jako potencjalnie porzucone, nieużytkowane lub wręcz uznane za wrak.