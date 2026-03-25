W skrócie Wojewoda Lubelski wydał decyzję ZRID dla odcinka S19 Kock-Lubartów, co umożliwia rozpoczęcie budowy.

Droga będzie miała długość 15,8 km, powstanie siedem wiaduktów, dwie kładki dla pieszych i trzy przejścia dla zwierząt.

Procedura odszkodowawcza dla właścicieli gruntów została uruchomiona, a wypłaty zrealizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

S19 Kock-Lubartów z decyzją ZRID. Inwestycja przechodzi do budowy

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) obejmuje odcinek o długości 15,8 km. To piąty z sześciu fragmentów trasy S19 na północ od Lublina, który uzyskał zgodę i przechodzi do etapu budowy. Cały ciąg między granicą woj. lubelskiego i mazowieckiego a węzłem Lublin Rudnik ma około 100 km długości. Większość odcinków jest już w realizacji, a jeden pozostaje na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnej.

Decyzja ZRID to formalna zgoda na budowę drogi, która umożliwia jednocześnie rozpoczęcie robót oraz przejęcie gruntów pod inwestycję.

Przebieg i parametry techniczne trasy

Nowy odcinek połączy koniec obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej z węzłem Lubartów Północ. Około 70 proc. trasy zostanie poprowadzone nowym śladem, głównie przez tereny rolnicze. Na początkowym odcinku, liczącym około 3 km, droga wykorzysta istniejący przebieg DK19. W rejonie jeziora Kunów zaplanowano budowę węzła drogowego Firlej.

Dalej trasa ominie od wschodu miejscowość Firlej, jezioro oraz pobliskie lasy. Na pozostałym odcinku będzie prowadzona równolegle do obecnej drogi krajowej.

Droga powstanie jako dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Oprócz głównego ciągu zaplanowano około 20 km dróg dojazdowych.

S19 Kock-Lubartów. Infrastruktura i zakres prac

W ramach inwestycji powstanie siedem wiaduktów, dwie kładki dla pieszych oraz trzy przejścia dla zwierząt. Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska, z możliwością rozbudowy o stacje paliw.

Za realizację odpowiada konsorcjum firm RUBAU Polska i Poltores. Wartość kontraktu wynosi około 390 mln zł. Rozpoczęcie robót planowane jest na wiosnę, po przekazaniu wykonawcy placu budowy.

S19 Kock-Lubartów a odszkodowania. Co z gruntami?

Wydana decyzja określa granice terenu potrzebnego pod budowę drogi i uruchamia procedurę odszkodowawczą dla właścicieli nieruchomości. Postępowanie prowadzi Wojewoda Lubelski, a wartość gruntów oszacują niezależni rzeczoznawcy majątkowi. Na tej podstawie wydane zostaną decyzje, a wypłaty zrealizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga S19 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który przebiega wzdłuż wschodniej części Unii Europejskiej. Nowy odcinek pozwoli odciążyć istniejącą DK19, gdzie ruch lokalny i tranzytowy odbywa się jedną jezdnią. W praktyce oznacza to bardziej płynny przejazd oraz mniejsze ryzyko zatorów, szczególnie w rejonie miejscowości Firlej.

