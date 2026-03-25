Spis treści: Co znaczy nowy znak F-23? Kiedy korzystać z pasa wielofunkcyjnego? Dlaczego wprowadzono znak F-23? Błędy kierowców przy znaku F-23

Co znaczy nowy znak F-23?

Znak F-23 informuje o początku odcinka ze środkowym pasem wielofunkcyjnym. Jest to pas wydzielony pomiędzy pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Służy wyłącznie do wykonywania określonych manewrów, przede wszystkim skrętu w lewo oraz włączania się do ruchu z posesji, parkingów i dróg podporządkowanych.

Nie wolno traktować go jako dodatkowego pasa do jazdy na wprost ani wykorzystywać do wyprzedzania. Jego zadaniem jest uporządkowanie ruchu w miejscach, gdzie często dochodzi do konfliktów między pojazdami jadącymi główną trasą a tymi włączającymi się do ruchu. Znak ma niebieskie tło i biały schemat pasów. Jeżeli odcinek z pasem wielofunkcyjnym jest dłuższy niż 500 metrów, oznakowanie jest powtarzane. Koniec takiego fragmentu drogi sygnalizuje wersja znaku z dopiskiem "koniec".

Kiedy korzystać z pasa wielofunkcyjnego?

Korzystanie z pasa oznaczonego znakiem F-23 jest dozwolone wyłącznie podczas wykonywania konkretnych manewrów. Dotyczy to przede wszystkim przygotowania do skrętu w lewo, włączania się do ruchu z drogi podporządkowanej oraz wyjazdu z parkingu lub posesji.

Kierowca powinien wjechać na pas tylko na czas wykonania manewru i opuścić go niezwłocznie po jego zakończeniu. Zabronione jest poruszanie się nim na dłuższym odcinku, omijanie zatorów czy wykorzystywanie go jako pasa do jazdy na wprost. Na odcinkach objętych znakiem F-23 obowiązuje również zakaz wyprzedzania. Ma to ograniczyć ryzyko kolizji w sytuacjach, gdy kilka pojazdów jednocześnie korzysta z pasa do skrętu lub włączania się do ruchu.

Dlaczego wprowadzono znak F-23?

Środkowe pasy wielofunkcyjne funkcjonowały na wielu ulicach już wcześniej. Brakowało jednak jednolitego oznakowania, co prowadziło do chaosu komunikacyjnego. Część kierowców traktowała taki pas jak dodatkowy pas ruchu, inni nie wiedzieli, czy w ogóle mogą z niego korzystać.

Według Ministerstwa Infrastruktury brak jasnych zasad skutkował wzrostem liczby kolizji, wymuszeń pierwszeństwa oraz gwałtownych hamowań. Nowe przepisy mają ujednolicić organizację ruchu w całym kraju i dostosować prawo do realnych warunków drogowych.

Zmiany wprowadzono rozporządzeniem opublikowanym w Dzienniku Ustaw na początku lutego. Od 19 lutego 2026 roku obowiązują one we wszystkich miastach.

Błędy kierowców przy znaku F-23

Mimo obowiązywania nowych przepisów wielu kierowców nadal popełnia te same błędy. Najczęściej poruszają się środkowym pasem na wprost, próbują omijać nim korki, wyprzedzają inne pojazdy lub zatrzymują się na nim bez wyraźnej potrzeby.

Takie zachowania prowadzą do gwałtownego hamowania i zwiększają ryzyko kolizji. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje, gdy kierowcy z obu kierunków jednocześnie próbują wjechać na pas bez zachowania odpowiedniej ostrożności. Policja zapowiada wzmożone kontrole w miejscach, gdzie wprowadzono nowe oznakowanie. Nieprawidłowe korzystanie z pasa wielofunkcyjnego może zostać zakwalifikowane jako utrudnianie ruchu lub naruszenie zasad bezpieczeństwa.

