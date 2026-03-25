W skrócie Rząd analizuje różne scenariusze dotyczące cen paliw i zapowiada, że rozwiązanie może zostać przedstawione w najbliższych dniach.

Orlen w ostatnich dniach kilkukrotnie obniżył ceny paliw w hurcie, co może oznaczać spadki na poziomie kilku lub kilkunastu groszy na litrze na stacjach.

Zmiany cen paliw są powiązane ze spadkami cen ropy naftowej, a wpływ na rynek mają także działania dyplomatyczne związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Ceny paliw w Polsce. Rząd szykuje decyzję

Rząd analizuje różne scenariusze dotyczące cen paliw - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zaznaczył, decyzje będą uzależnione od sytuacji na rynkach światowych.

Według zapowiedzi rozwiązanie może zostać przedstawione w najbliższych dniach, możliwe że jeszcze w tym tygodniu. Na tym etapie szczegóły nie są ujawniane, co ma ograniczyć wpływ na rynek.

Wśród rozważanych narzędzi znajdują się zmiany podatkowe, w tym w VAT lub akcyzie - wskazał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jednocześnie podkreślił, że spółki paliwowe mają ograniczony wpływ na końcowy poziom cen.

Orlen obniża ceny paliw

W tym samym czasie widoczne są korekty cen na poziomie hurtowym. Orlen w ostatnich dniach kilkukrotnie obniżył ceny paliw.

W środę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztowała 5658 zł za m3, czyli o 30 zł mniej niż dzień wcześniej. Olej napędowy Ekodiesel potaniał o 118 zł i osiągnął poziom 7053 zł za m3.

Dzień wcześniej również odnotowano spadki - benzyna o 45 zł, a diesel o 87 zł za m3.

1 m3 paliwa to 1000 litrów, co oznacza, że obniżka o 100 zł w hurcie przekłada się orientacyjnie na około 10 groszy na litrze.

Ceny paliw na stacjach. Kiedy zmiany będą widoczne?

Obniżki w hurcie nie są natychmiast widoczne dla kierowców. Zwykle potrzeba kilku dni, aby nowe ceny zostały uwzględnione w sprzedaży detalicznej.

Analitycy rynku wskazują, że ostatnie zmiany mogą oznaczać spadki na poziomie kilku, a nawet kilkunastu groszy na litrze. Jednocześnie nie należy oczekiwać szybkiego powrotu do poziomów sprzed wcześniejszych wzrostów.

Na ceny wpływa także polityka marżowa. Orlen wcześniej ograniczył marżę na oleju napędowym z około 25 groszy niemal do zera.

Ceny ropy a ceny paliw. Wpływ sytuacji globalnej

Zmiany cen paliw są bezpośrednio powiązane z notowaniami ropy naftowej. W ostatnich dniach obserwowany jest spadek cen surowca.

Baryłka ropy West Texas Intermediate kosztuje około 89,14 USD, co oznacza spadek o 3,48 proc. Ropa Brent wyceniana jest na poziomie 100,22 USD za baryłkę, co oznacza spadek o około 4,09 USD.

Wpływ na rynek mają działania dyplomatyczne związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Obniżki w hurcie mogą w najbliższych dniach przełożyć się na niższe ceny na stacjach. Kluczowe będą jednak decyzje rządu, które mogą dodatkowo wpłynąć na poziom cen dla kierowców.

