Co dalej z cenami paliw? Rząd szykuje decyzję, Orlen już obniża ceny
Na rynku paliw pojawiają się pierwsze sygnały zmian. Orlen obniża ceny w hurcie, a rząd zapowiada decyzję dotyczącą możliwych działań, które mogą wpłynąć na ceny na stacjach. Co będzie dalej?
W skrócie
- Rząd analizuje różne scenariusze dotyczące cen paliw i zapowiada, że rozwiązanie może zostać przedstawione w najbliższych dniach.
- Orlen w ostatnich dniach kilkukrotnie obniżył ceny paliw w hurcie, co może oznaczać spadki na poziomie kilku lub kilkunastu groszy na litrze na stacjach.
- Zmiany cen paliw są powiązane ze spadkami cen ropy naftowej, a wpływ na rynek mają także działania dyplomatyczne związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Ceny paliw w Polsce. Rząd szykuje decyzję
Rząd analizuje różne scenariusze dotyczące cen paliw - poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zaznaczył, decyzje będą uzależnione od sytuacji na rynkach światowych.
Według zapowiedzi rozwiązanie może zostać przedstawione w najbliższych dniach, możliwe że jeszcze w tym tygodniu. Na tym etapie szczegóły nie są ujawniane, co ma ograniczyć wpływ na rynek.
Wśród rozważanych narzędzi znajdują się zmiany podatkowe, w tym w VAT lub akcyzie - wskazał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jednocześnie podkreślił, że spółki paliwowe mają ograniczony wpływ na końcowy poziom cen.
Orlen obniża ceny paliw
W tym samym czasie widoczne są korekty cen na poziomie hurtowym. Orlen w ostatnich dniach kilkukrotnie obniżył ceny paliw.
W środę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztowała 5658 zł za m3, czyli o 30 zł mniej niż dzień wcześniej. Olej napędowy Ekodiesel potaniał o 118 zł i osiągnął poziom 7053 zł za m3.
Dzień wcześniej również odnotowano spadki - benzyna o 45 zł, a diesel o 87 zł za m3.
1 m3 paliwa to 1000 litrów, co oznacza, że obniżka o 100 zł w hurcie przekłada się orientacyjnie na około 10 groszy na litrze.
Ceny paliw na stacjach. Kiedy zmiany będą widoczne?
Obniżki w hurcie nie są natychmiast widoczne dla kierowców. Zwykle potrzeba kilku dni, aby nowe ceny zostały uwzględnione w sprzedaży detalicznej.
Analitycy rynku wskazują, że ostatnie zmiany mogą oznaczać spadki na poziomie kilku, a nawet kilkunastu groszy na litrze. Jednocześnie nie należy oczekiwać szybkiego powrotu do poziomów sprzed wcześniejszych wzrostów.
Na ceny wpływa także polityka marżowa. Orlen wcześniej ograniczył marżę na oleju napędowym z około 25 groszy niemal do zera.
Ceny ropy a ceny paliw. Wpływ sytuacji globalnej
Zmiany cen paliw są bezpośrednio powiązane z notowaniami ropy naftowej. W ostatnich dniach obserwowany jest spadek cen surowca.
Baryłka ropy West Texas Intermediate kosztuje około 89,14 USD, co oznacza spadek o 3,48 proc. Ropa Brent wyceniana jest na poziomie 100,22 USD za baryłkę, co oznacza spadek o około 4,09 USD.
Wpływ na rynek mają działania dyplomatyczne związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
Obniżki w hurcie mogą w najbliższych dniach przełożyć się na niższe ceny na stacjach. Kluczowe będą jednak decyzje rządu, które mogą dodatkowo wpłynąć na poziom cen dla kierowców.