Samochód jak smartfon. Android Automotive zmienia projektowanie aut

Przez lata cyfryzacja samochodów sprowadzała się głównie do tego, co widać na pierwszy rzut oka - większych ekranów, lepszych systemów multimedialnych i integracji ze smartfonem. System Android Automotive (AAOS), wykorzystywany m.in. przez Renault czy Volvo, wpisywał się w ten trend i pozwalał korzystać z usług Google bez podłączania smartfona. Gigant z Redmond zapowiada zmianę, która będzie miała wpływ nie tylko na wygląd ekranów, ale rolę systemu operacyjnego w aucie w ogóle. To oznacza, że motoryzacja zaczyna naprawdę zbliżać się do świata elektroniki użytkowej.

Czym właściwie jest Software-Defined Vehicle

Pojęcie Software-Defined Vehicle, w skrócie SDV, pojawia się dziś w praktycznie każdej rozmowie o przyszłości motoryzacji, ale rzadko jest tłumaczone wprost. W najprostszym ujęciu chodzi o samochód, w którym kluczowe funkcje są definiowane i rozwijane przez oprogramowanie, a nie na stałe "zaszyte" w sprzęcie.

Jeszcze niedawno zasada była prosta - kupowało się auto jako zamknięty, gotowy produkt. Nawet jeśli producent wypuszczał aktualizacje, dotyczyły one najczęściej drobnych poprawek albo systemu multimedialnego i nie wpływały na to, jak auto działa jako całość. Samochód był produktem zamkniętym w momencie wyjazdu z salonu.

W modelu SDV samochód ma być wciąż rozwijany po tym jak trafi do sprzedaży, a jego funkcje mogą zmieniać się wraz z kolejnymi aktualizacjami. To dokładnie ten sam mechanizm, który znamy ze smartfonów - urządzenie kupujemy raz, ale jego możliwości rosną z czasem. Różnica polega na tym, że tym razem nie chodzi o telefon, tylko o ważącą przeszło 1,5 tony maszynę, która ma bezpiecznie poruszać się po drogach.

Android wchodzi głębiej niż ekran systemu multimedialnego

Do tej pory Android Automotive był systemem, który odpowiadał głównie za to, co widzisz na ekranie. Nawet jeśli pozwalał sterować klimatyzacją czy fotelami, robił to pośrednio, korzystając z innych systemów samochodu. W praktyce był więc bardziej rozbudowanym interfejsem niż realnym "mózgiem" auta.

Nowe podejście to zmienia. Android ma działać głębiej w strukturze pojazdu i bezpośrednio obsługiwać różne jego funkcje - od klimatyzacji i oświetlenia, przez kamery i lusterka, aż po zestaw wskaźników czy systemy zbierające dane o pracy auta. To przesunięcie z poziomu dodatku do poziomu fundamentu. W tym momencie nie mówimy już o systemie multimedialnym, tylko o elemencie architektury samochodu. Ale z zastrzeżeniem - nie będzie miał wpływu na systemy bezpieczeństwa.

Auto zaczyna działać jak cyfrowa platforma

Zmiana nie polega tylko na tym, co system obsługuje, ale też jak to robi. Funkcje samochodu traktowane są jak niezależne moduły, które można rozwijać i aktualizować osobno. To oznacza, że producent nie musi ingerować w cały system, żeby poprawić jeden jego element.

Poszczególne funkcje mogą być rozwijane, zmieniane i dostosowywane w trakcie "życia" auta. To zupełnie inna filozofia niż dotychczasowa, w której wszystko było zaprojektowane raz i pozostawało niezmienne przez lata.

Co więcej, dzięki dostępowi do poszczególnych elementów, system będzie w stanie diagnozować pojazd i np. zlecać wizyty serwisowe, które mogą zapobiegać pojawieniu się usterki.

Aktualizacje zmienią sposób korzystania z auta

Najbardziej odczuwalna zmiana dotyczy właśnie aktualizacji. Do tej pory oznaczały one najczęściej poprawki systemu lub niewielkie zmiany w działaniu interfejsu. W nowym modelu mogą wpływać na konkretne funkcje samochodu i sposób, w jaki z nich korzystamy na co dzień.

To oznacza większą wygodę i potencjalnie szybsze wprowadzanie nowych rozwiązań, ale też zmianę przyzwyczajeń. Samochód zacznie się zmieniać w trakcie użytkowania. Dla jednych to naturalny krok naprzód, ale dla innych coś, co może budzić niepewność.

Google wchodzi do środka samochodu

Najciekawszy w tym wszystkim nie jest jednak sam kierunek zmian, tylko to, kto je napędza. Do tej pory Google był obecny głównie na ekranie - dostarczał mapy, aplikacje i usługi, ale nie ingerował w to, jak działa samochód jako całość.

Teraz zaczyna wchodzić znacznie głębiej. To oznacza, że granica między producentem auta a dostawcą technologii zaczyna się zacierać. Pojawiają się pytania o kontrolę nad danymi, odpowiedzialność za system i zależność od jednej platformy. I o sposoby różnicowania doświadczenia klienta w przypadku samochodów różnych marek korzystających z tego wspólnego rozwiązania. Z punktu widzenia branży to zmiana o znacznie większym znaczeniu niż kolejny, większy ekran.

Pierwsze auta z AAOS SDV już nadjeżdżają

To nie jest koncepcja, która została ogłoszona i pozostanie ciekawostką. Google wskazuje konkretne wdrożenie - te rozwiązania pojawię się Renault Trafic e-Tech, którego produkcja ma ruszyć pod koniec 2026 roku.

W praktyce można się spodziewać, że inni producenci będą musieli odpowiedzieć na ten ruch. Android Automotive istnieje od kilku lat i łatwo było go sprowadzić do roli ciekawostki technologicznej. Problem w tym, że jego znaczenie właśnie się zmienia. To już nie jest tylko system do wyświetlania map i muzyki, ale próba zbudowania podstawy dla całego samochodu. Określenie "smartfon na kołach" będzie jeszcze bliższe prawdzie, niż obecnie.

Toyota C-HR+ to znana nazwa i zupełnie nowy napęd. Zaskakuje przestrzenią i oszczędnością Maciej Olesiuk INTERIA.PL