Ercole Spada urodził się w 1937 r. w Busto Arsizio w Lombardii, a swoją karierę rozpoczął po ukończeniu studiów w Instituto Tecnico Industriale Feltrinelli w Mediolanie w 1960 r. w firmie Zagato. Jego talent został natychmiast dostrzeżony, bo zaledwie kilka miesięcy później został szefem działu projektowego. Włoch szybko udowodnił, że posiada swój nietuzinkowy język stylistyczny, przez co sam określał się mianem "inżyniera wśród stylistów". Było w tym oczywiście sporo prawdy, bo choć jego projekty były wyjątkowo estetyczne i zgrabne, sporo czasu poświęcał użyteczności, funkcjonalności i aerodynamice.

Po objęciu stanowiska szefa działu projektowego Spada natychmiast udowodnił swój kunszt, tworząc wówczas najsłynniejsze projekty z kultowej serii "Coda Tronca" - mowa o kształcie nadwozia z charakterystycznie ściętym tyłem, który był efektem prac na poprawą aerodynamiki oraz zmniejszenia oporów powietrza. Z pewnością fani motoryzacji kojarzą charakterystyczną Alfę Romeo Giuliettę SZ czy Giulię TZ/TZ2 - to właśnie te modele wyszły spod ręki Ercole Spady.

W 1969 r. Spada przeniósł się do firmy Ghia należącej do Forda, gdzie zajmował się tworzeniem m.in. sportowego Forda GT70. W połowie lat 70. ubiegłego wieku przeprowadził się do Monachium, a jego kolejnym przystankiem w karierze było BMW. Włoch pracował nad projektami dla serii 7 (E32) oraz 5 (E34).