Spis treści: Jak działa Chery w Europie? Chery inwestuje w Polsce. Magazyn części za 12 mln zł Chery otwiera nowe centrum w Polsce Jak wygląda nowe centrum Chery? Centrum Chery w Polsce odegra kluczową rolę

Jak działa Chery w Europie?

Chery dość dynamicznie rozwija swoją obecność w Europie. Na Starym Kontynencie funkcjonują już marki Omoda, Jaecoo i oczywiście Chery. Do tego powoli rozwijana jest obecność brandu premium, czyli Exlantixa, a w przszłości dołączyć ma marka Lepas. Chińska grupa nie zamierza jednak ograniczać swojej obecności tylko do sprzedaży. W swojej strategii zakłada również rozwój zaplecza produkcyjnego, technologicznego i operacyjnego.

Z tego właśnie powodu jeszcze w tym roku Chery ma uruchomić produkcję swoich samochodów w, niegdyś należącym do Nissana, zakładzie zlokalizowanym w Barcelonie. Oprócz tego w Hiszpanii i Niemczech Chińczycy ustanowili swoje centra badawczo-rozwojowe, a w całej Europie budują zintegrowany system związany z logistyką części zamiennych czy centrów szkoleniowych.

Chery inwestuje w Polsce. Magazyn części za 12 mln zł

Efektem tego jest wydanie 97 mln euro na osiem punktów części zamiennych na Starym Kontynencie. Obok Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec na mapie pojawiła się tutaj również Polska. W naszym kraju stworzone zostało bowiem zaplecze logistyczne z magazynem o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych. Na budowę tego punktu wydano 12 mln euro.

W strategii Chery na Europę Środkowo-Wschodnią Polska wyrasta na bardzo ważne miejsce. Sam producent zwraca tutaj uwagę, że nasz kraj odgrywa jedną z kluczowych ról w europejskiej strategii, zarówno pod względem sprzedaży, jak i rozwoju struktur operacyjnych. Chińska marka debiutowała w Polsce w czerwcu 2025 roku i od tamtej pory sprzedała już 3 470 samochodów i ma 35 punktów dilerskich. Warto wspomnieć również o Omodzie i Jaecoo obecnych nad Wisłą od czerwca 2024 r. Dziś samochody tych firm można kupić już w 54 salonach. Do tego dochodzi jeszcze jeden salon Exlantixa.

Chery otwiera nowe centrum w Polsce

W związku z pozycją Polski właśnie tutaj zdecydowano się uruchomić centrum szkoleniowe Chery Eastern Europe Training Center. Będzie ono odpowiadać za "rozwój kompetencji technicznych i sprzedażowych w całej Europie Środkowo-Wschodniej". Przedstawiciele chińskiego producenta zaznaczają również, że otwarcie centrum jest sygnałem, że marka przechodzi już z etapu wejścia na rynek do etapu "systemowego budowania".

W centrum szkolić się będzie:

techników i doradców serwisowych

zespoły sprzedażowe

trenerów rynku lokalnego

partnerów z innych rynków europejskich

Jak wygląda nowe centrum Chery?

Budynek wyposażony jest w dwie sale szkoleniowe. W obu mamy dostęp do projektorów czy do internetu. Przestrzeń w pomieszczeniach można łatwo dostosować do różnego rodzaju szkoleń czy warsztatów.

W centrum Chery znajdują się dwie sale szkoleniowe. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Szkolenia nie będą opierały się jednak tylko na teorii. Mamy strefę przeznaczoną na szkolenia praktyczne, z wykorzystaniem samochodu. W warsztacie również znajdziemy projektor, by sprawnie łączyć teorię z praktyką, bez konieczności przemieszczania się grupy. Wyposażenie warsztatu pozwala na diagnostykę wszystkich typów układów napędowych, które Chery ma w swojej ofercie. Wygospodarowano również pomieszczenie pełniące funkcję laboratorium. Tam można przeprowadzić kompleksową analizę techniczną wadliwych części.

W jednej z sal szkoleniowych można znaleźć nawet humanoidalnego robota firmy Aimoga (należącej do koncernu Chery). Maciej Olesiuk INTERIA.PL

W budynku znajdziemy również przestrzeń stworzoną z myślą o kwestiach wizualnych, jak np. miejsce prezentacji samochodu. Druga strefa przeznaczona jest na prezentację treści. Prowadzący szkolenie może skorzystać z projektora lub 65-calowego ekranu dotykowego. Oczywiście nie zabrakło również przestrzeni na wypoczynek czy miejsce do zjedzenia posiłku.

Nie zabrakło także miejsca do relaksu, w tym przestrzeni, w której można zjeść posiłek. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Centrum Chery w Polsce odegra kluczową rolę

Centrum od samego początku będzie służyć zespołom sprzedaży i produktów każdej z marek należących do grupy Chery jako miejsce certyfikacji zespołów sprzedaży dilerskiej oraz szkoleń związanych z nowymi modelami. Jeżeli chodzi o obsługę posprzedażową, planuje się zrealizować pełen zakres szkoleń dla personelu dilerskiego. Dzięki strategicznemu położeniu oraz rozwiniętej infrastrukturze transportowej nowe centrum szkoleniowe będzie wspierać także inne rynki regionu, stając się "regionalnym hubem kompetencyjnym".

Na początek planowane są dwa programy szkoleń. Pierwszy dedykowany jest personelowi technicznemu odpowiedzialnemu za szkolenia lokalnych techników i specjalistów do spraw wsparcia technicznego. Drugim są spotkania warsztatowe, które poświęcone skupione będą na obsłudze posprzedażowej. Centrum ma być także platformą, na której będzie można wymieniać doświadczenia pomiędzy poszczególnymi rynkami.

