Toyota przenosi produkcję do Polski. Ważny model trafi do Gliwic
Japoński koncern zdecydował się przenieść produkcję jednego z najważniejszych modeli użytkowych do Polski. Decyzja ma bezpośredni wpływ na dostępność aut dla firm.
W skrócie
- Toyota przenosi produkcję spalinowych wersji modelu Proace Max do fabryki w Gliwicach od kwietnia 2026 roku.
- Zakład w Gliwicach będzie produkować najpopularniejsze konfiguracje modelu przeznaczone dla polskiego rynku, głównie w wersji furgon.
- Przeniesienie produkcji ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na pojazdy i usprawnienie procesu zabudowy aut dostawczych.
Toyota Proace Max - produkcja w Polsce. Co się zmienia?
Od kwietnia 2026 roku w zakładach w Gliwicach ruszy produkcja spalinowych wersji modelu Toyota Proace Max. Do tej pory fabryka, działająca od 2022 roku, odpowiadała wyłącznie za produkcję wariantów elektrycznych.
Jak wynika z informacji Toyota Central Europe, decyzja oznacza rozszerzenie kompetencji zakładu i przeniesienie części produkcji z włoskiej fabryki w Atessie. W Gliwicach powstawać będą najpopularniejsze konfiguracje modelu przeznaczone dla polskiego rynku, przede wszystkim w wersji furgon.
Proace Max to model z segmentu lekkich samochodów dostawczych (LCV), konkurujący m.in. z Fiatem Ducato czy Fordem Transitem. Głównym celem zmiany jest skrócenie czasu oczekiwania na pojazdy, co w tym segmencie ma kluczowe znaczenie dla klientów biznesowych.
Toyota Proace Max - kluczowe parametry modelu
Toyota Proace Max to największy samochód dostawczy w ofercie Toyota Professional. Model dostępny będzie w pięciu konfiguracjach nadwozia: L2H2, L3H2, L3H3, L4H2 i L4H3.
Auto oferowane jest z dwoma rozstawami osi: 3450 mm i 4035 mm, trzema długościami nadwozia (od 5413 mm do 6363 mm) oraz dwiema wysokościami (2525 mm i 2764 mm). Przestrzeń ładunkowa wynosi od 11,5 do 17 m3, co pozwala na transport maksymalnie sześciu europalet.
W gamie napędów znajdują się silniki wysokoprężne D-4D o mocy 120 KM, 140 KM oraz 180 KM. Klienci mogą wybrać sześciobiegową skrzynię manualną lub ośmiobiegowy automat. W ofercie pozostaje również wersja elektryczna o mocy 270 KM i zasięgu do 420 km według normy WLTP.
Produkcja Toyoty w Gliwicach. Dlaczego Polska zyskuje?
Przeniesienie produkcji do Polski ma znaczenie nie tylko logistyczne, ale także biznesowe. Produkcja bliżej rynku docelowego pozwala skrócić czas realizacji zamówień oraz usprawnić proces zabudowy pojazdów.
W przypadku aut dostawczych jest to istotne, ponieważ wiele egzemplarzy trafia do klientów w specjalistycznych konfiguracjach - m.in. dla branży transportowej, budowlanej czy usługowej. Zakład w Gliwicach należy do największych fabryk samochodów użytkowych w Polsce, a rozszerzenie produkcji wzmacnia jego pozycję w europejskiej sieci Toyoty.