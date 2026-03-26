Paliwa drożeją, Polacy zmieniają auta. Diesel przegrywa z elektrykiem

Paweł Rygas

Niespełna miesiąc skokowych podwyżek cen paliw wystarczył, by kierowcy w całej Europie zaczęli jeszcze szybciej odwracać się od samochodów z silnikami Diesla i w ekspresowym tempie nadrabiać zaległości z zakresu wiedzy o elektromobilności. Z danych czołowych serwisów ogłoszeniowych - OLX i Otomoto - wynika, że wraz z wybuchem nowego konfliktu na Bliskim Wschodzie, skokowo wzrosło zainteresowanie potencjalnych nabywców samochodami elektrycznym. Trend dotyczy również Polski.

Trzy dystrybutory paliwa na stacji benzynowej z oznaczeniami Diesel oraz 95, dwa czarne i jeden zielony.
Zmianę cen paliw widać już w ogłoszeniach o sprzedaży samochodów. Polacy zaczęli interesować się elektrykami i przestają kupować auta z silnikiem Diesla

W skrócie

  • Wzrost cen paliw i konflikt na Bliskim Wschodzie spowodowały w Polsce zwiększone zainteresowanie samochodami elektrycznymi według danych OLX i OTOMOTO.
  • Liczba zapytań o auta elektryczne wysyłanych do sprzedawców wzrosła o 26 proc. w drugim tygodniu po podwyżkach i o kolejne 16 proc. w trzecim tygodniu.
  • W tym samym czasie zanotowano spadek zainteresowania samochodami z silnikami Diesla o 2 proc. oraz wzrost popytu na elektryki w innych krajach europejskich do 54 proc., według Grupy OLX.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Jak poinformowali naszą redakcję przedstawiciele największych serwisów ogłoszeniowych w Polsce - OLX Group i Otomoto - już w drugim tygodniu po pierwszych podwyżkach cen paliw, liczba konkretnych zapytań wysłanych za pomocą tych platform do sprzedawców samochodów elektrycznych wzrosła w naszym kraju o 26 proc. W trzecim tygodniu zanotowano wzrost o kolejne 16 proc.

Szok na rynku paliw promuje elektryki

W opinii analityków obu platform ogłoszeniowych, dane potwierdzają "przejście od fazy obserwacji do realnych decyzji zakupowych". W przesłanym naszej redakcji oświadczeniu czytamy, że "Polacy przestają jedynie przeglądać oferty i zaczynają aktywnie szukać tańszej alternatywy dla transportu spalinowego".

Obecna sytuacja na rynku motoryzacyjnym to moment przełomowy: zainteresowanie samochodami elektrycznymi przestało być stymulowane wyłącznie przez dopłaty rządowe, a zaczęło wynikać z twardej kalkulacji ekonomicznej. Aktualne wzrosty to niewątpliwie reakcja na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i rosnące ceny na stacjach paliw
mówi Adam Simon z OLX Group/OTOMOTO.

Załamanie sprzedaży nowych elektryków. Będzie boom na auta używane?

Co ciekawe, dane o rekordowej liczbie zapytań dotyczących samochodów elektrycznych zbiegły się w czasie z załamaniem sprzedaży nowych elektryków wynikających z wyczerpania programu dopłat NaszEauto. Dane z serwisów ogłoszeniowych dotyczą jednak zarówno samochodów nowych, jak i używanych i sugerują, że liczba osób rozważająca właśnie zakup takiego auta skokowo rośnie.

Analitycy zauważają, że chociaż marzec jeszcze się nie zakończył, poziom zainteresowania potencjalnych nabywców samochodami elektrycznymi jest rekordowo wysoki. W porównaniu do lutego liczba zapytań o auta elektryczne wzrosła o 19 proc., a w ujęciu rok do roku zainteresowanie nimi jest obecnie wyższe o 12 proc. Nie ulega wątpliwości, że przyczyną są właśnie podwyżki cen paliw, bo luty bieżącego roku był przecież miesiącem, gdy część nabywców wciąż mogą jeszcze liczyć na dopłaty do zakupu nowego elektryka.

Zobacz również:

Sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie. Europa notuje wielki powrót Tesli.
Wiadomości

Kierowcy nie chcą płacić za paliwo. Europa skręca w stronę elektryków

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

W stosunku do ostatnich tygodni mowa więc o pewnej rewolucji i skokowym przyspieszeniu zmian, które do tej pory miały raczej charakter ewolucyjny.

"Dla polskich kierowców nieprzewidywalność kosztów tankowania przestaje być abstrakcyjnym ryzykiem - staje się rzeczywistością. Ceny na stacjach paliw potrafią zmienić się z dnia na dzień o kilkadziesiąt groszy za litr, co znacząco utrudnia planowanie domowego budżetu. Samochód elektryczny ładowany w domu oferuje przewidywalność kosztów i jest nieporównywalnie tańszy w eksploatacji od wariantów o napędzie konwencjonalnym" - mówi Maciej Gis, Dyrektor Komunikacji i PR, Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.

Kryzys na Bliskim Wschodzie gwoździem do trumny silnika Diesla?

Dane z serwisów ogłoszeniowych potwierdzają również trend, którego zaistnienie prognozowaliśmy jeszcze w ubiegłym tygodniu. Pisaliśmy wówczas, że z uwagi na strukturę importu paliw do Polski, która uderza głównie w ceny oleju napędowego, spadki zainteresowania w pierwszej kolejności odczuć mogą właściciele aut z silnikami wysokoprężnymi.

W ostatnich tygodniach w samej Polsce zanotowano spadek zainteresowania pojazdami z silnikami Diesla o kolejne 2 proc., w czasie gdy elektryki notowały przeszło 20 proc. wzrost. Analitycy serwisów nie mają wątpliwości, że w obecnej sytuacji część zwolenników oleju napędowego dużo przychylniejszym okiem spogląda właśnie w kierunku elektryków.

Rzędy zaparkowanych samochodów na utwardzonym parkingu, różne marki i kolory aut ustawione blisko siebie, w tle budynki gospodarcze oraz drzewa
Polacy dynamicznie zmieniają preferencje zakupoweDawid WolskiEast News

Elektryki szybciej niż myślałeś? Ceny paliw pomogą producentom aut

Z danych platform ogłoszeniowych wynika, że obserwowane w Polsce zmiany wpisują się w znacznie szerszy trend. Analizy Grupy OLX wskazują, że od połowy lutego popyt na samochody elektryczne we Francji, Rumunii i Portugalii wzrósł od 40 do nawet 54 proc. i wskazywał stałą dynamikę wzrostową z tygodnia na tydzień.

W tym samym czasie na każdym z tych rynków dało się zauważyć szybki odwrót od aut napędzanych olejem napędowym - liczba zapytań o diesle spadła w tym krótkim okresie od 2 do nawet 15 proc.

Ile kosztuje jazda na benzynie, dieslu i samochodem elektrycznym?

Ze względu na strukturę importu paliw podwyżki cen na stacjach benzynowych najmocniej odczuwają dziś właściciele samochodów z silnikami Diesla. Do Polski importujemy bowiem około 40 proc. gotowego oleju napędowego, czyli dwukrotnie więcej niż w przypadku benzyn.

Z najnowszych danych branżowego serwisu e-petrol.pl wynika, że średnia cena oleju napędowego w ciągu tygodnia wzrosła o 93 grosze i wynosi aktualnie 8,69 zł/l. To historyczny poziom - najwyższy w historii notowań.

Oznacza to, że pokonanie 100 km zużywającym 6 litrów oleju napędowego autem z silnikiem Diesla kosztuje już w Polsce ponad 52 zł.

Dla porównania litr najpopularniejszej benzyny 95-oktanowej kosztuje dziś średnio 7,14 zł, a autogazu - 3,64 zł. Na pokonanie 100 km samochodem zużywającym 8 l benzyny wydamy więc już ponad 57 zł. Natomiast samochód zużywający 9 l LPG na 100 km pokona taki dystans za około 32,7 zł.

W takim zestawieniu bezkonkurencyjne okazują się ładowane ze zwykłych domowych gniazdek elektryki. W przypadku najpopularniejszej z taryf energetycznych - G11 - w zależności od dostawcy, ceny wahają się dziś między 0,97 a około 1,1 zł za kWh.

Biorąc pod uwagę, że najpopularniejsze w Polsce auta elektryczne (Nissan Leaf, Tesle model 3) zużywają średnio między 12 a 20 kWh na 100 km, dysponując zwykłym gniazdkiem na parkingu podziemnym czy w garażu, pokonanie takiego dystansu kosztować nas będzie między 13 a 21 zł.

Kia K4 zastępuje Ceeda. Co się zmieniło i jak jeździ nowy model?INTERIA.PL

Najnowsze