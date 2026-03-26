Wolniej w miastach, szybciej na autostradach. Dwa kraje zmieniają przepisy

W skrócie Holandia podnosi limit prędkości do 130 km/h na trzech odcinkach autostrad o łącznej długości 86 kilometrów.

Norwegia wprowadza zasadę, że w terenie zabudowanym domyślną prędkością ma być 30 km/h.

Dla kierowców zmiany oznaczają konieczność przestrzegania nowych zasad, ponieważ mandaty w obu krajach są wysokie i łatwo egzekwowane.

Dla kierowców planujących podróże do tych krajów zmiany oznaczają konieczność dostosowania się do nowych zasad, bo mandaty w obu państwach należą do najwyższych w Europie. I są z łatwością egzekwowane, także w przypadku polskich kierowców poruszających się autami zarejestrowanymi poza granicami tych państw.

Ograniczenie prędkości na autostradach w Holandii - limit w górę

Holenderski rząd podniósł limit prędkości do 130 km/h na trzech odcinkach autostrad o łącznej długości 86 kilometrów. Do tej pory na wszystkich holenderskich autostradach obowiązywało w ciągu dnia, czyli między godziną 6 a 19, ograniczenie do 100 km/h. Wyższe limity 120 lub 130 km/h dozwolone były tylko w nocy i tylko tam, gdzie wskazywały na to znaki.

Zmiana obejmuje autostradę A6 między Amsterdamem a Emmeloord na 18-kilometrowym odcinku między Lelystad-Nord a mostem Ketelbrug, autostradę A7 na 44-kilometrowym odcinku przez tamę Afsluitdijk między śluzami Lorentza i Stevina oraz autostradę A7 na 24-kilometrowym odcinku między Winschoten a przejściem granicznym Bunde przy granicy z Niemcami.

Minister transportu Barry Madlener zapowiedział, że wyższe limity zostaną wprowadzone na kolejnych odcinkach. W planach jest 31-kilometrowy fragment autostrady A37 między Holssloot a przejściem granicznym Zwartemeer, choć konkretny termin nie został jeszcze ustalony. Przed każdą zmianą przeprowadzane są analizy dotyczące emisji zanieczyszczeń i ochrony przed hałasem - bo właśnie te kwestie najmocniej wpłynęły na tak rygorystyczne ograniczenie prędkości dotychczas.

Zobacz również: Paweł Rygas

Przywrócenie wyższych limitów to realizacja zapisów umowy koalicyjnej holenderskiego rządu. W 2020 roku Holandia obniżyła prędkość na autostradach ze 130 do 100 km/h w ciągu dnia, żeby zmniejszyć emisję tlenków azotu. Obecna koalicja uznała ten krok za zbyt daleko idący.

Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym w Norwegii

Tamtejszy urząd drogowy ogłosił, że przy ocenie dróg w terenie zabudowanym punktem wyjścia ma być teraz prędkość 30 km/h, a nie jak dotychczas 50 km/h.

Jeśli gmina chce wprowadzić wyższe ograniczenie, do 40 lub 50 km/h, musi wykazać, że infrastruktura na to pozwala, na przykład że istnieją wydzielone ścieżki rowerowe albo że wyższa prędkość nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Norwegowie oficjalnie deklarują, że organizacja ruchu ma się odtąd opierać na potrzebach niezmotoryzowanych uczestników.

Jednak dla samego Oslo zmiana niewiele wnosi, bo w wielu dzielnicach już obowiązuje limit 30 km/h, a centrum miasta jest praktycznie wolne od ruchu samochodowego. Norwegia od lat ma jedne z najbezpieczniejszych dróg w Europie i najniższy wskaźnik śmiertelnych wypadków.

Toyota C-HR+ to znana nazwa i zupełnie nowy napęd. Zaskakuje przestrzenią i oszczędnością Maciej Olesiuk INTERIA.PL