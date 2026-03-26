Tegoroczne badanie objęło modele z rocznika 2023 i opierało się na ankietach wypełnionych przez ponad 33 tys. pierwszych właścicieli. Analitycy J.D. Power sprawdzali 184 konkretne kategorie problemów w dziewięciu obszarach, od klimatyzacji i napędu po systemy multimedialne. Wynik wyrażany jest jako liczba problemów na 100 pojazdów - im wyższa, tym gorzej. Tegoroczna średnia okazała się najgorsza od czasu przebudowy metodologii badania w 2022 roku.

Ranking J.D. Power 2026. Volkswagen i Volvo na końcu rankingu jakości

Volkswagen zamknął zestawienie marek z wynikiem 301 problemów na 100 pojazdów. Volvo uplasowało się tuż przed nim z wynikiem 296. Dla porównania Lexus, który po raz czwarty z rzędu zajął pierwsze miejsce, miał 151 problemów na 100 pojazdów, a Buick 160.

Land Rover z wynikiem 274 i Jeep z 267 również znalazły się w dolnej części tabeli, ale to właśnie pozycja Volkswagena i Volvo budzi największe zaskoczenie, bo obie marki cieszą się w Europie opinią solidnych i dobrze wykonanych. Mercedes uzyskał 235, Audi 244 problemów. Tesla pojawiła się w danych z wynikiem 226, ale nie spełniła kryteriów J.D. Power do oficjalnego sklasyfikowania w rankingu.

Używane Volvo i Volkswageny mają problem z oprogramowaniem

Kategoria systemów multimedialnych zebrała zdecydowanie najwięcej zgłoszeń - 56,7 problemów na 100 pojazdów. Druga w kolejności kategoria dotycząca nadwozia miała już tylko 27,5. Cztery z pięciu najczęściej zgłaszanych pojedynczych problemów były bezpośrednio związane z łącznością ze smartfonem.

Po raz trzeci z rzędu największą irytację właścicieli wywołuje integracja Android Auto i Apple CarPlay, która sama odpowiada za 8,9 problemów na 100 pojazdów. Bluetooth generuje 5,5, bezprzewodowe ładowarki 5,1, a łączność z aplikacjami producenta 4,7. Razem te cztery pozycje dają 24,2 problemów na 100 pojazdów, czyli niemal połowę wszystkich kłopotów z multimediami.

40 proc. ankietowanych właścicieli otrzymało w ciągu ostatniego roku aktualizację oprogramowania swojego auta. Tylko 27 proc. z nich zauważyło jakąkolwiek poprawę. 58 proc. nie odczuło żadnej różnicy. Ponad połowa tych aktualizacji dotarła do samochodów drogą bezprzewodową, czyli przez tak zwane OTA (Over-The-Air).

J.D. Power odnotował, że auta po aktualizacjach OTA generują o 2,5 problemów na 100 pojazdów więcej niż te bez nich. Aktualizacje stały się więc sposobem na ominięcie wizyty w serwisie, ale zamiast rozwiązywać problemy, w części przypadków tworzą nowe.

Ranking J.D. Power - marki premium gorzej od masowych

Producenci z segmentu premium pogorszyli swoje wyniki rok do roku o 8 punktów i uzyskali średnio 217 problemów na 100 pojazdów. To o 17 więcej niż marki popularne. W siedmiu z dziewięciu badanych kategorii marki premium ustępują tańszej konkurencji, szczególnie wyraźnie w obszarach dotyczących funkcji pokładowych, wyświetlaczy i wrażeń z jazdy. Lepiej od marek masowych wypadają jedynie w ocenie napędu i foteli.

Dlaczego tak się dzieje? Po części dlatego, że auta premium mają więcej cyfrowych funkcji, co oznacza więcej potencjalnych źródeł frustracji. W dodatku, właściciele droższych aut mają wyższe oczekiwania co do niezawodności tych systemów.

Badanie pokazuje też różnice w zależności od rodzaju napędu. Hybrydy plug-in wypadły najgorzej z wynikiem 281 problemów na 100 pojazdów. Auta w pełni elektryczne uzyskały 237, klasyczne hybrydy 213, a samochody z napędem wyłącznie benzynowym 198.

Nie oznacza to, że elektryki i hybrydy częściej się psują w sensie mechanicznym. Badanie obejmuje wszystkie zgłoszone problemy, włącznie z obsługą, łącznością i zachowaniem oprogramowania, a auta zelektryfikowane mają po prostu więcej cyfrowych systemów, które mogą generować zgłoszenia.

Najlepsze auta używane według J.D. Power - Lexus zwycięża po raz czwarty

Lexus po raz czwarty z rzędu okazał się marką z najmniejszą liczbą problemów zgłaszanych przez właścicieli, a Toyota zdobyła najwięcej tytułów najlepszego modelu w swoim segmencie - łącznie osiem. Wśród nagrodzonych modeli znalazły się m.in. Toyota Corolla, Camry, Tacoma i 4Runner oraz Lexus IS, UX i GX. General Motors zdobył cztery nagrody, m.in. dla Chevroleta Equinoxa i Cadillaca XT6.

