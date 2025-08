Stellantis to jeden z największych producentów samochodów na świecie, do którego należy kilkanaście różnych marek. W ostatnim czasie koncern przeżywał jednak trudne chwile, notując spadki sprzedaży. W efekcie tylko w pierwszej połowie tego roku strata finansowa wyniosła 2,3 mld euro netto.

Już w zeszłym roku z funkcji szefa Stellantisa zrezygnował Carlos Tavares, a zastępujący go od maja Antonio Filosa próbuje odbudować zaufanie do marek należących do koncernu. Jedną z metod jest wydłużanie gwarancji na samochody.