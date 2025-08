Karol Nawrocki objął urząd prezydenta i na najbliższe 5 lat stracił prawo do prowadzenia samochodu, co wynika z przepisów bezpieczeństwa dla głowy państwa.

Nie jest to oczywiście efekt skandalu, odebrania prawa jazdy czy przekroczenia liczby punktów karnych, a odgórny wymóg prawny, który dotyczy najważniejszych osób w kraju. Obejmując szczegółowo określone funkcje w państwie, automatycznie - na czas trwania kadencji - zakazane jest prowadzenie pojazdów. Chociaż jest to obowiązek to elitarne grono osób nie jest skazane na podróżowanie transportem zbiorowym. Karolowi Nawrockiemu żaden prywatny samochód nie będzie już potrzebny, co bezpośrednio wynika z zasad bezpieczeństwa.

Ciekawostką natomiast jest fakt, że SOP nigdy oficjalnie nie potwierdził, że prezydent odgórnie otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów i jest to swego rodzaju tajemnica poliszynela. Wystarczy zwrócić uwagę, że głowa państwa podczas trwania kadencji nigdy nie jeździ prywatnym samochodem, ponieważ zawsze wybiera - i niejako zmuszona jest - do korzystania z profesjonalnych kierowców i pancernych, rządowych limuzyn.

Pod maską pracuje benzynowy silnik V8 o pojemności 4,4 l, który generuje moc 530 KM i maksymalny moment obrotowy wynoszący 750 Nm, dodatkowo wspierany przez 48‑woltową technologię mild hybrid. Napęd przekazywany jest na wszystkie cztery koła, sprint do setki zajmuje 6,6 sekundy, a prędkość maksymalna - podobnie jak w przypadku poprzednika - została ograniczona do 210 km/h. Opony Michelin Pax typu run-flat pozwalają na przejechanie nawet 30 km po przebiciu ogumienia z prędkością do 80 km/h nawet w przypadku całkowitej utraty ciśnienia. Warto zaznaczyć, że opancerzone BMW serii 7 w wersji Protection dostępne jest również w wersji z napędem elektrycznym - dwa silniki elektryczne generują moc 544 KM, a start do 100 km/h zajmuje 9 s. Obniżona została także maksymalna prędkość względem spalinowej wersji do 160 km/h.