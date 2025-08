Dzięki analizie ustalono, że dodatkowe przednie światła hamowania mogłyby ograniczyć liczbę kolizji o 7,5 do 17 procent, zależnie od szybkości reakcji uczestników ruchu. W około 25 proc. przypadków mogłyby one również przyczynić się do zmniejszenia prędkości uderzenia, co przekłada się na łagodniejsze skutki obrażeń. Dodatkowo zielone światło informowało kierowców nadjeżdżających z przeciwka o obecności pieszego na przejściu.