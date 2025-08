Elektryczne wspomaganie ma teraz większość aut. Naprawa? Można wydać tysiące

Tu dochodzimy do sedna problemu. O ile w hydraulice można było wymienić pompę, przewód czy uszczelkę, o tyle w EPS często trzeba wymieniać cały moduł. Przykład? Pada silniczek wspomagania - koszt samej części to 1-2,5 tys. zł plus robocizna. Ale często okazuje się, że nie da się wymienić samego silnika, tylko całą kolumnę kierownicy z modułem EPS. Cena? 3-5 tys. zł. Do tego dochodzi diagnostyka - 100-200 zł tylko za podłączenie do komputera. Kalibracja po naprawie - kolejne 200-300 zł.