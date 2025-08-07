W skrócie Żółte znaki od W1 do W7 pojawiają się coraz częściej na polskich drogach i są skierowane głównie do kierowców pojazdów wojskowych.

Oznaczają m.in. klasę obciążenia mostów, szerokość przepraw i wysokość tuneli dla pojazdów militarnych, korzystając z norm MLC stosowanych w NATO.

Znaki nie dotyczą cywilnych kierowców, jednak kierując się bezpieczeństwem, warto znać zasady, takie jak niewjeżdżanie pomiędzy wojskowe konwoje.

Na polskich drogach co jakiś czas pojawiają się żółte znaki z symbolem czołgu lub pojazdu opancerzonego. Nie są one przypadkowe - ich obecność wiąże się bezpośrednio z międzynarodowymi ćwiczeniami wojskowymi, w których biorą udział siły zbrojne różnych państw. Mimo że znaki te stają się coraz bardziej powszechne, wielu kierowców wciąż nie wie, co właściwie oznaczają. Ich pojawienie się przy drodze często budzi zaskoczenie i mnoży pytania.

Żółte znaki z czołgami. O nich nie dowiesz się na kursie

Brak wiedzy na temat tych znaków wynika w dużej mierze z faktu, że podczas podstawowego kursu na prawo jazdy nie poświęca się im zbyt wiele uwagi. Co więcej, od kursantów nie wymaga się ich znajomości - i nie bez powodu. Znaki te są przeznaczone wyłącznie dla kierowców pojazdów wojskowych. Mówiąc najprościej - jeśli zobaczysz żółty znak drogowy z symbolem czołgu, oznacza to, że daną trasą mogą poruszać się pojazdy militarne, a ryzyko natrafienia na wojskowy konwój jest znacznie wyższe.

Żółte znaki drogowe dla wojska. Rodzaje

Charakterystyczne znaki ostrzegawcze przeznaczone dla pojazdów wojskowych mają kształt koła o wymiarach 40 cm dla znaków wskazujących klasę obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym i 60 cm dla znaków wskazujących klasę obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym. Oto szczegółowe opisy poszczególnych znaków od W-1 do W-7:

W-1: klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym

W-2: klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym

W-3: klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych

W-4: klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych

W-5: klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych

W-6: szerokość mostu lub środka przeprawowego

W-7: wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu

Gdzie stawia się żółte znaki z czołgami?

Żółte znaki wojskowe najczęściej można spotkać około 100 metrów przed mostami, wiaduktami, przeprawami promowymi, tratwami czy tunelami. Informują one o tzw. klasie MLC danego obiektu, czyli maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu dla pojazdów militarnych. MLC (ang. Military Load Classification) to ustandaryzowany system stosowany w krajach NATO, służący do klasyfikowania pojazdów i infrastruktury pod względem nośności w warunkach wojskowych. Dzięki tym oznaczeniom kierowcy pojazdów opancerzonych mogą ocenić, czy dana przeprawa lub tunel nadaje się do przejazdu.

Jak zachować się, gdy zobaczymy żółte znaki ostrzegawcze?

Żółte znaki drogowe skierowane są wyłącznie do kierowców pojazdów wojskowych i nie obowiązują innych użytkowników ruchu na danym fragmencie drogi. Gdy takie oznaczenia się pojawią, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych prosi, by kierowcy nie robili zdjęć wojskowym konwojom ani nie udostępniali ich lokalizacji w mediach społecznościowych. Ponadto przypomina, że można wyprzedzać cały konwój, ale nie należy wjeżdżać pomiędzy poszczególne pojazdy - ze względu na ich ogromną masę i wydłużoną drogę hamowania taki manewr może być bardzo niebezpieczny.

