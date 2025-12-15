Spis treści: Gdzie są montowane przydrożne słupki? Rodzaje słupków przy drogach O czym informują przydrożne słupki?

Słupki znajdujące się przy drodze mają fachową nazwę - słupki prowadzące, choć czasami pojawia się nazwa słupek hektometryczny. Ich celem jest ułatwienie kierowcom orientacji w przebiegu drogi, zwłaszcza podczas jazdy nocą przy ograniczonej widoczności.

Każdy biały słupek jest wyposażony w elementy odblaskowe w przedniej i tylnej części. Element odblaskowy jest umieszczony na czerwonym polu i w zależności od strony jezdni może mieć czerwony kolor (po prawej stronie) lub biały (po lewej stronie).

Gdzie są montowane przydrożne słupki?

Maksymalna odległość pomiędzy słupkami na prostej drodze to 100 metrów, ale przy ciasnych zakrętach mogą być ustawiane gęściej. Słupki prowadzące informują o kilometrze drogi, na którym się znajdują.

Słupki są rozmieszczane na drogach wojewódzkich i krajowych, ale opcjonalnie mogą się pojawić na drogach powiatowych i gminnych. W przypadku tych ostatnich powinny być rozmieszczane tylko na ostrych łukach. Znikają z drogi tylko wtedy, gdy pojawia się chodnik lub droga prowadzi przez miasto.

Słupki są montowane w odległości 1 metra od krawędzi jezdni, a także w odległości nie mniejszej niż 0,5 metra od krawędzi jezdni. Pod warunkiem, że ich ustawienie jest powtarzalne i nie powoduje dezorientacji wśród kierujących.

Rodzaje słupków przy drogach

Na drodze można spotkać jeden z dwóch wariantów słupków prowadzących. Pierwszy - U1-a - umieszczony samodzielnie na poboczu drogi. Drugi - U-1b - to jego krótszy wariant umieszczany nad barierkami ochronnymi. Choć na drodze, gdzie występują takie barierki, montaż słupków U1-a nie jest wykluczony.

O czym informują przydrożne słupki?

Słupek dostarcza kierowcy informację o numerze drogi i kilometrze, z dokładnością do 1/10 kilometra. W górnej części słupka może się pojawić graficzny znak i numer drogi. Poniżej czerwonego pola znajduje się aktualny kilometr drogi, a niżej cyfra wskazująca część kilometra.

Dzięki opisowi na słupkach kierowca nie musi patrzeć na mapę, żeby np. podać służbom dokładne miejsce kolizji czy awarii. Jeśli w górnej części słupka nie możemy znaleźć numeru drogi, warto wiedzieć, dokąd prowadzi droga, którą jedziemy. Może się zdarzyć, że słupek nie będzie oznaczony żadnymi cyferkami. Wtedy spełnia tylko podstawową rolę - wskazuje z daleka przebieg trasy.

Warto mieć na uwadze, że nie zawsze kilometry na słupkach startują od zera. Czasami zdarza się, że część drogi jest jeszcze w budowie, a odliczanie na słupku zaczyna się od innej liczby. To zupełnie normalna sytuacja, która nie wpływa na określanie pozycji.

