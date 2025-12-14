W skrócie Metoda Dutch Reach polega na otwieraniu drzwi samochodu ręką dalszą od nich, co zmusza kierowcę lub pasażera do odwrócenia głowy i spojrzenia za siebie.

Ten nawyk znacząco zwiększa bezpieczeństwo rowerzystów i motocyklistów na ulicy, minimalizując ryzyko potrącenia przy wysiadaniu z auta.

W krajach takich jak Holandia, Dania czy Wielka Brytania ta metoda jest nie tylko promowana w kampaniach informacyjnych, ale także uwzględniona w przepisach i szkoleniach, a za jej nieprzestrzeganie grozi wysoka kara.

W brytyjskich przepisach pojawił się przepis zaadaptowany z Holandii i Danii. Polega na opuszczaniu pojazdu w sposób gwarantujący dużo większe bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, którzy poruszają się na jednośladach.

Poniżej tłumaczymy, na czym polega zasada określana mianem "Dutch Reach" lub "sięgnięcia holenderskiego". Coraz więcej krajów w Europie zaczyna popularyzować taki nawyk wśród kierowców.

Co to jest metoda Dutch Reach?

Jest to rekomendacja, aby kierowca (lub pasażer) otwierał drzwi samochodu, używając ręki ręki bardziej oddalonej od drzwi. Upraszczając - opuszczając pojazd od strony pasażera, powinniśmy sięgnąć do klamki lewą ręką. Analogicznie, opuszczając pojazd od strony kierowcy, powinniśmy łapać za klamkę prawą ręką (w przypadku aut z kierownicą po lewej stronie).

Ta zasada wymusza odwrócenie głowy i spojrzenie przez ramię. Dzięki temu mamy dużo większą szansę na zauważenie rowerzysty lub motocyklisty zbliżającego się do samochodu.

Dzięki temu podczas wysiadania z zaparkowanego samochodu można zminimalizować ryzyko uderzenia kierowcy jednośladu, zepchnięcia go z roweru lub motocykla, a w skrajnym przypadku zepchnięcia na ulicę pod jadący pojazd.

Czy jest mandat za otwieranie drzwi niewłaściwą ręką?

Taka metoda bezpiecznego otwierania drzwi jest od lat stosowana np. w Holandii i Danii, a od niedawna w Wielkiej Brytanii. Trafiła nawet do procesu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest też elementem egzaminu państwowego.

Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii kara za otwieranie drzwi niewłaściwą ręką wynosi tysiąc funtów. Na Wyspach regularnie są prezentowane kampanie informacyjne mające na celu propagowanie tej metody. To tylko kwestia nawyku, a może uratować przed nieszczęściem.

