Spis treści: Pobocze za linią ciągłą Pobocze za linią przerywaną Kiedy można zatrzymać się na poboczu?

Pobocze za linią ciągłą

Gdy pobocze jest wyraźnie oddzielone linią ciągłą krawędziową (P-7b), nie można zjeżdżać na pobocze i zatrzymywać się w tym miejscu. Nie można nawet zatrzymywać się wzdłuż tej linii. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są pojazdy, które powinny się poruszać wyłącznie poboczem. Gdzie spotkamy linię ciągłą? Najczęściej na autostradzie oraz drogach ekspresowych, na których zatrzymywanie pojazdów jest zabronione. Postój jest możliwy tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

Pobocze za linią przerywaną

Pobocze oddzielone linią przerywaną (P-7a) pozwala na wjazd, a nawet zatrzymanie się w celu postoju. Odradzamy jednak takie rozwiązanie ze względów bezpieczeństwa. Samochód stojący na poboczu może być słabo widoczny dla innych uczestników ruchu.

Wielu kierowców, którzy są wyprzedzani, ma tendencję do zjeżdżania na pobocze. Wszystko po to, żeby zrobić więcej przestrzeni na drodze dla pojazdu, który go wyprzedza. W takich sytuacjach wielokrotnie dochodziło do tragicznych wypadków, ponieważ kierowca nie zauważył pojazdu stojącego na poboczu.

Kiedy można zatrzymać się na poboczu?

Nie powinniśmy traktować pobocza jako miejsca do postoju. Warto pojechać kilka kilometrów dalej i poszukać bezpiecznego parkingu lub stacji benzynowej. Warto w takiej sytuacji skorzystać z mapy dostępnej w smartfonie lub nawigacji satelitarnej w samochodzie, aby znaleźć odpowiednie miejsce do odpoczynku na trasie.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja awaryjna. Wtedy można skorzystać z pobocza. Należy wtedy zjechać maksymalnie do prawej krawędzi drogi i włączyć światła awaryjne. W przypadku usterki samochodu, dla zwiększenia bezpieczeństwa należy jeszcze rozłożyć trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od miejsca zdarzenia.

