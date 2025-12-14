W skrócie Yellow boxy miały ułatwić ruch drogowy w Polsce, ograniczając korki na skrzyżowaniach, jednak nie przyjęły się na stałe.

Pomysł został wdrożony pilotażowo tylko na kilku skrzyżowaniach w Szczecinie, a później zarzucony z powodu braku podstaw prawnych.

Ministerstwo Infrastruktury oraz krytycy uznali, że lepsze efekty przyniesie egzekwowanie istniejących przepisów niż wprowadzanie nowych oznaczeń.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Yellow box to żółte linie namalowane na skrzyżowaniu, które miały przypominać kierowcy o tym, żeby nie wjeżdżać na skrzyżowanie, jeśli nie ma możliwości jego opuszczenia. Takie rozwiązania już od lat z sukcesami są stosowane w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Hiszpanii. Z jakiegoś powodu nie przypadły do gustu w naszym kraju.

Yellow boxy zmniejszają korki

Rozwiązanie miało wyeliminować z ruchu drogowego sytuacje, gdy kierowcy po zmianie cyklu świateł blokują ruch i zwiększają korki. Zwykle problem dotyczył długich autobusów, które mają problem ze zmieszczeniem się na swoim pasie.

Żółte linie miały strefę, w której pojazd nie powinien się znajdować po zmianie cyklu świateł. Za wjazd na skrzyżowanie, gdy nie można go opuścić grozi mandat, ale w praktyce kara jest egzekwowana bardzo rzadko.

Yellow boxy w Polsce - gdzie działały?

Rozwiązanie miało się pojawić w wielu polskich miastach, ale jego kariera zakończyła się na czterech skrzyżowaniach w Szczecinie: Europejska-Dworska, Matejki-Bazarowa, Wierzbowa-Reczańska oraz plac Kościuszki.

Dlaczego yellow boxy nie przyjęły się w Polsce?

Ministerstwo Infrastruktury odcięło się od pomysłu. Resort zasugerował, że umieszczanie żółtych linii na skrzyżowaniach nie ma umocowania prawnego i może wprowadzić chaos, a prawo drogowe nie daje podstaw do stosowania oznakowania poziomego w stylu yellow box. W polskich przepisach takie linie nic nie znaczą i zwykle są wykorzystywane tymczasowo np. podczas remontów drogowych.

Krytycy rozwiązania sugerowali, żeby zamiast zajmować się malowaniem żółtych pasów na ulicach, po prostu zacząć karać kierowców. Przykładem w tej kwestii jest Londyn, gdzie kamery na skrzyżowaniach rejestrują takie wykroczenia niczym fotoradary.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL