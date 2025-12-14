Yellow boxy miały być rewolucją na polskich drogach. Coś poszło nie tak
Tzw. yellow boxy jakiś czas temu pojawiły się na ulicach Szczecina. To rozwiązanie zostało przeszczepione z ulic angielskich i miało szansę się rozpowszechnić, zmniejszając korki. Coś jednak nie wyszło. Przypominamy, na czym polegała idea yellow boxów.
W skrócie
- Yellow boxy miały ułatwić ruch drogowy w Polsce, ograniczając korki na skrzyżowaniach, jednak nie przyjęły się na stałe.
- Pomysł został wdrożony pilotażowo tylko na kilku skrzyżowaniach w Szczecinie, a później zarzucony z powodu braku podstaw prawnych.
- Ministerstwo Infrastruktury oraz krytycy uznali, że lepsze efekty przyniesie egzekwowanie istniejących przepisów niż wprowadzanie nowych oznaczeń.
Yellow box to żółte linie namalowane na skrzyżowaniu, które miały przypominać kierowcy o tym, żeby nie wjeżdżać na skrzyżowanie, jeśli nie ma możliwości jego opuszczenia. Takie rozwiązania już od lat z sukcesami są stosowane w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Hiszpanii. Z jakiegoś powodu nie przypadły do gustu w naszym kraju.
Yellow boxy zmniejszają korki
Rozwiązanie miało wyeliminować z ruchu drogowego sytuacje, gdy kierowcy po zmianie cyklu świateł blokują ruch i zwiększają korki. Zwykle problem dotyczył długich autobusów, które mają problem ze zmieszczeniem się na swoim pasie.
Żółte linie miały strefę, w której pojazd nie powinien się znajdować po zmianie cyklu świateł. Za wjazd na skrzyżowanie, gdy nie można go opuścić grozi mandat, ale w praktyce kara jest egzekwowana bardzo rzadko.
Yellow boxy w Polsce - gdzie działały?
Rozwiązanie miało się pojawić w wielu polskich miastach, ale jego kariera zakończyła się na czterech skrzyżowaniach w Szczecinie: Europejska-Dworska, Matejki-Bazarowa, Wierzbowa-Reczańska oraz plac Kościuszki.
Dlaczego yellow boxy nie przyjęły się w Polsce?
Ministerstwo Infrastruktury odcięło się od pomysłu. Resort zasugerował, że umieszczanie żółtych linii na skrzyżowaniach nie ma umocowania prawnego i może wprowadzić chaos, a prawo drogowe nie daje podstaw do stosowania oznakowania poziomego w stylu yellow box. W polskich przepisach takie linie nic nie znaczą i zwykle są wykorzystywane tymczasowo np. podczas remontów drogowych.
Krytycy rozwiązania sugerowali, żeby zamiast zajmować się malowaniem żółtych pasów na ulicach, po prostu zacząć karać kierowców. Przykładem w tej kwestii jest Londyn, gdzie kamery na skrzyżowaniach rejestrują takie wykroczenia niczym fotoradary.