Nowe auto za 1500 zł miesięcznie. Ile naprawdę kosztuje najem długoterminowy

Moja żona jest przedsiębiorcą i wykorzystuje samochód w swojej pracy. Przez lata jeździła swoją ukochaną Hondą, ale przyszedł czas wymiany na coś nowego. Wybraliśmy wynajem długoterminowy. Wiele osób narzeka na tę formę korzystania z auta, w sieci nie brakuje historii o tym, jak drogie to rozwiązanie, ale postanowiliśmy spróbować.

Nie wybrałem samochodu. Wybrałem koszt

Od początku priorytetu była cena. A właściwie rata. To miało być auto, które będzie służyło do poruszania się po Wrocławiu i okolicach. Najlepiej elektryczne, żeby korzystać z buispasów i darmowego parkowania. Śledziłem ogłoszenia w sieci, a w końcu oferta wyskoczyła na facebooku. Elektryczny Opel Mokka za 1199 zł netto za miesiąc, czyli 1500 zł brutto. Kliknąłem w link. Zadzwonił konsultant, przysłał szczegółowe warunki i wzór umowy. Żona podpisała ją online, bez wizyty w salonie i bez jazdy próbnej, co w klasycznym podejściu do zakupu auta wydaje się wręcz nielogiczne. Ale to nie miało być auto na zawsze, a na co najwyżej 24 miesiące. Co najwyżej, bo ówczesna oferta przewidywała możliwość wcześniejszej rezygnacji z miesięcznym wypowiedzeniem. Samochód zobaczyliśmy dopiero w momencie odbioru.

W najmie długoterminowym punkt ciężkości przesuwa się bardzo wyraźnie - nie wybierasz auta, tylko parametry jego użytkowania. Interesuje cię miesięczny koszt, segment, rodzaj napędu i to, czy całość spina się w sensowną całość. W naszym przypadku założenie było proste: elektryk do jazdy po mieście i okolicach, możliwie najniższy koszt całkowity i brak jakichkolwiek emocjonalnych przywiązań do modelu czy producenta.

To podejście z początku wydaje się chłodne, ale z czasem zaczyna być zaskakująco logiczne, bo dokładnie w taki sposób zaczyna funkcjonować coraz większa część rynku. Obserwowałem je też w różnego rodzaju grupkach facebookowych z ofertami wynajmów i leasingów. "Co macie do kwoty X w segmencie typu Y"? Albo "poproszę o oferty na najtańszy mały samochód do miasta". Takich pytań było bez liku.

1500 zł miesięcznie i wszystko w cenie

W przypadku naszego Opla rata obejmowała wszystko, co jest potrzebne do normalnego użytkowania samochodu. Ubezpieczenie z udziałem własnym 1000 zł, serwis, opony całoroczne - temat był zamknięty, a przez dwa lata nie pojawiła się żadna sytuacja, w której trzeba było podjąć dodatkową decyzję finansową.

Równie istotne jak to, co było w cenie, było to, czego w niej nie było. Nie wpłacałem żadnego wkładu własnego, nie musiałem odkładać pieniędzy na wykup, nie interesowało mnie, ile samochód będzie wart za dwa czy trzy lata i czy uda się go sprzedać bez straty. W praktyce oznacza to bardzo prosty model - płacisz miesięczną opłatę i korzystasz z auta, nie angażując kapitału i nie przejmując się jego przyszłością. W tamtym momencie klasyczne kupowanie elektryka za własne pieniądze uważałem za zbyt ryzykowne pod kątem utraty wartości i konieczności szukania kolejnego chętnego na to auto.

Szkody pokazują, że to nie jest "twoje auto"

Dopiero w trakcie użytkowania zaczęły wychodzić rzeczy, których nie widać na początku. W połowie trwania kontraktu auto zostało zarysowane - nieznacznie, ale konieczne było lakierowanie dwóch elementów. Fundusz naliczył zgodnie z umową 1000 zł Przed oddaniem auta zgłosiliśmy jeszcze trzy drobne szkody, z których dwie w swoim aucie bym zignorował - przytarty plastik na nadkolu i duży odprysk od kamienia na drzwiach. Ale tu trzeba było zgłosić.

I to jest moment, w którym zmienia się sposób myślenia o samochodzie. Własne auto traktujesz inaczej - drobne uszkodzenia często nie mają znaczenia, dopóki nie wpływają na komfort jazdy. W najmie punkt odniesienia jest inny, bo każda taka rzecz może zostać zakwalifikowana jako ponadnormatywne zużycie i wrócić do ciebie w rozliczeniu końcowym. Upraszczam, nie każda, bo to, co podlega pod ponadnormatywne zużycie precyzyjnie określa podręcznik Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Jest dostępny online, każdy może sobie sprawdzić ile i jakie rysy, czy uszkodzenia tapicerki kwalifikują się jako normatywne zużycie, a co poza nie wykracza.

Jak często w samochodach zwracanych po wynajmie trzeba dopłacać za zużycie?

Zapytałem o to trzech dużych graczy na polskim rynku. Według danych Volkswagen Financial Services, w przypadku ostatniego kwartału 2025 r. ponadnormatywne zużycie stwierdzono w ok. 30 proc. z wszystkich zwracanych aut. Czyli w niemal co trzecim po zakończeniu kontrakty trzeba było coś dopłacić. Zaskoczyła mnie odpowiedź z Carefleet: w aż 85 proc. samochodów stwierdzono ponadnormatywne zużycie. Jak jednak wyjaśniła mi Aneta Nowak Asset Product Manager, to kalkulacja uwzględniająca wyłącznie samochody użytkowane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i małe spółki. Czyli osoby, które kupują jak użytkownicy prywatni, nie floty. I co ważne, aż 74 proc. z nich decyduje się na wykup samochodu po kontrakcie - są zadowoleni i nie chcą ich oddawać. Arval nie podał szczegółowej informacji.

I ponownie zaznaczam - co zostanie uznane za ponadnormatywne zużycie wiadomo od początku - określa to podręcznik PZWLP.

Ile trzeba dopłacić przy zwrocie samochodu?

W Arvalu wyjaśniono mi, że klient jest odpowiedzialny za koszty nieobjęte umowami ubezpieczeniowymi. "W takich przypadkach Arval fakturuje pełny koszt naprawy elementów związanych z bezpieczeństwem oraz zredukowaną kwotę za pozostałe uszkodzenia, odpowiadającą utracie wartości rynkowej pojazdu." W przypadku VWFS średni poziom dopłat to 2 tys. zł netto. W Carefleet - 3 tys. zł. Trzeba przyznać, że to wciąż niewielka kwota z perspektywy 2-3 lat użytkowania samochodu, szczególnie biorąc pod uwagę realny koszt wykonania jakiejkolwiek naprawy w ASO. Ciekawostka: w przypadku Carefleet żaden ze zdających pojazd z ponadnormatywnym zużyciem nie skorzystał z możliwości wcześniejszych oględzin pojazdu przed zwrotem auta. Co więcej, niektórzy celowo oddają auta z uszkodzeniami - patrząc na wysokość dopłat nie chce im się zajmować tym wcześniej.

Zwrot auta - stres jak przed maturą?

Największe obawy miałem przed oddaniem samochodu, bo to wokół tego etapu narosło najwięcej historii o dopłatach i sporach. Niektóre były dramatyczne, a użytkownicy informowali o konieczności wyłożenia dziesiątek tysięcy złotych. Stresowałem się - czy ta rysa faktycznie ma 3 milimetry i będzie kwalifikowana jako standardowe zużycie, czy rzeczoznawca stwierdzi, że więcej i wykracza poza standard? Co z niewielkimi odpryskami na szybach i reflektorach? A z plamą na tapicerce? Niby wszystko było w normie, ale miałem obawę, że ktoś będzie szukał "dziury w całym". W praktyce cały proces okazał się prosty i bezbolesny, bez żadnych prób "szukania problemów", które mogłyby zmienić końcowy rachunek. Usłyszałem, że oddaję samochód w bardzo dobrym stanie, co zostało potwierdzone na formularzu zwrotu pojazdu.

Półtora miesiąca później zadzwoniłem do operatora zapytać, czy nasz kontrakt został zamknięty. Tak - bez dodatkowych opłat. Odetchnąłem z ulgą, choć przyznam, że jeśli "mój" fundusz miałby usługę wcześniejszej oceny stanu pojazdu - dla świętego spokoju wolałbym z niej skorzystać. Są na rynku gracze, którzy faktycznie ją mają, a kosztuje ok. 350 zł. W efekcie takiego spotkania użytkownik dowiaduje się dokładnie, co zostanie zakwalifikowane jako uszkodzenie i masz czas, żeby podjąć decyzję, czy coś naprawiać, czy zostawić do rozliczenia.

Ile to naprawdę kosztuje na końcu

Po dwóch latach widzę, że najem długoterminowy nie jest rozwiązaniem, które całkowicie zdejmuje z użytkownika odpowiedzialność. To model, który wymaga pewnej świadomości i dyscypliny, ale w zamian dał mi coś, czego brakuje w przypadku posiadania samochodu na własność, szczególnie z drugiej ręki - przewidywalność. Nowy samochód na gwarancji, z ubezpieczeniem, assistance i serwisem nie generował dodatkowych kosztów. Dziennie to 50 zł. Ale z perspektywy 24 miesięcy - z uwzględnieniem udziału własnego w szkodach - 40 tys. zł. Mowa o kwotach brutto, bez uwzględnienia korzyści podatkowych przysługujących przedsiębiorcom.

Drugi kontrakt mówi więcej niż pierwszy

Po zakończeniu umowy oddaliśmy samochód i zdecydowaliśmy się na kolejny, tym razem na jeszcze lepszych warunkach - 1140 zł brutto miesięcznie i bez udziału własnego. I znowu elektryk, tym razem ze wsparciem programu NaszeEauto. Czekamy na rozpatrzenie wniosku.

Jeśli coś nie działa, nie wracasz do tego drugi raz. W naszym przypadku decyzja była naturalna, bo najem okazał się dokładnie tym, czym miał być - sposobem na korzystanie z auta bez angażowania się w jego posiadanie. Zamiast wykładać przeszło 160 tysięcy na elektryka plus jego ubezpieczenie, płacimy tylko ratę w wysokości mniejszej niż 1 proc. jego wartości.

