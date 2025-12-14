W skrócie W każdym samochodzie znajduje się naklejka informacyjna z kluczowymi danymi dotyczącymi ciśnienia w oponach.

Naklejka znajduje się najczęściej przy wlewie paliwa lub na słupku drzwi i prezentuje graficzne tabele ciśnień uzależnionych od obciążenia auta.

Właściwe ciśnienie w oponach wpływa na bezpieczeństwo jazdy, długość drogi hamowania i zużycie paliwa, dlatego należy je regularnie sprawdzać.

Gąszcz informacji zawartych w grubych instrukcjach obsługi pojazdów, niejednego kierowcę może przyprawić o zawrót głowy. Zdają sobie z tego sprawę także producenci, którzy najważniejsze dane dot. eksploatacji samochodu wolą wyeksponować we wnętrzu naszego pojazdu. Służą do tego naklejki umieszczone w różnych miejscach karoserii.

Naklejka na wlewie paliwa, a może ukryta za drzwiami?

Jedną z takich naklejek można znaleźć tuż przy wlewie paliwa, we wnęce drzwi lub słupku środkowym. Zawiera ona ciąg tajemniczych liczb, grafik i wykresów. Wbrew pozorom dane te są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i mogą się przydać w trakcie codziennej jazdy. To właśnie tam znajdują się informacje dotyczące optymalnego ciśnienia powietrza w oponach. Dlaczego to takie ważne?

Wartości podane na naklejce mogą nam się przydać w momencie, gdy zauważymy zbyt niskie ciśnienie w jednym z kół lub profilaktycznie sprawdzimy stan ogumienia i ciśnienia we wszystkich kołach. Warto także porównać dane rekomendowane przez producenta z faktycznym ciśnieniem w ogumieniu. Może się bowiem okazać, że jedno z kół ma zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie.

W niektórych samochodach naklejkę można znaleźć tuż przy wlewie paliwa. INTERIA.PL

Jak odczytać dane z tajemniczej naklejki?

Odczytanie informacji zawartych na naklejce nie powinno być trudne. Producenci często posiłkują się prostą tabelą w formie graficznej, która wskazuje na właściwy poziom napompowania kół. Podane wartości różnią się w zależności od liczby pasażerów przebywających w samochodzie i ilość bagażu.

Mogą tam znaleźć się także informacje na temat przewidzianych przez producenta rozmiarów opon oraz felg. Ciśnienie w oponach często różni się bowiem w zależności od rozmiaru obręczy w danym egzemplarzu samochodu.

Dlaczego warto sprawdzać ciśnienie w oponach?

Ciśnienie w ogumieniu ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Niewłaściwie napompowane opony mogą przyczynić się do wydłużenia drogi hamowania i zwiększenia zużycia paliwa. Testy dowodzą, że jadąc na oponach o zbyt niskim ciśnieniu, zużywamy średnio o 0,3 litra benzyny więcej na każde 100 kilometrów.

Eksperci radzą zatem, by stan powietrz w oponach kontrolować przynajmniej raz w miesiącu i przed każdą dalszą trasą. Na szczęście można to zrobić na niemal każdej stacji paliw za pomocą manometru. Warto także pamiętać, że podczas jazdy koło nagrzewa się, a wówczas ciśnienie w oponie rośnie. Zaleca się więc, aby pomiaru nie dokonywać zaraz po zatrzymaniu auta.

