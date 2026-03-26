Rząd blisko decyzji o VAT. Diesel i benzyna będą tańsze?

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Gdy tylko ceny paliw w Polsce zaczęły rosnąć, pojawił się temat obniżki VAT-u. Przedstawiciele rządu od kilkunastu dni zapowiadają, że analizują rynek i w razie potrzebny sięgną po to narzędzie. W czwartek do sprawy odniósł się minister finansów Andrzej Domański.

Słupek cenowy stacji BP z cenami paliw, logo BP u góry, zielona kolorystyka, domy w tle.
Rząd nie spieszy się z obniżką VAT-u na paliwa, a ceny sięgają 9 zł za litr oleju napędowego

Spis treści:

  1. Czy rząd obniży VAT na paliwa?
  2. Podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych
  3. Ceny paliw a działania największych graczy na rynku
  4. Bezpieczeństwo dostaw ropy i gazu w Polsce
  5. Sytuacja na rynku ropy. Kluczowa rola wydarzeń na Bliskim Wschodzie

Kierowców, którzy tankują olej napędowy po prawie 9 zł za litr decyzja o obniżeniu VAT-u niewątpliwie by ucieszyła. Ale rząd wciąż nie podjął takiej decyzji.

Czy rząd obniży VAT na paliwa?

- Obniżenie VAT na paliwa to jedno z rozwiązań, które w tej chwili bardzo szczegółowo analizujemy. Myślę, że jest to rozwiązanie prawdopodobne. Na pewno dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało - mówiąc trochę kolokwialnie - skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe - powiedział w czwartek Andrzej Domański..

Innymi słowy, rząd chce uniknąć sytuacji, w której obniżka podatku zostanie "wchłonięta" przez wyższe marże firm paliwowych czy stacji benzynowych.

Minister nie powiedział jednak, jak rząd chce uniknąć takiego scenariusza.

Podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych

W kontekście kontroli cen pojawił się również temat podatku od nadmiarowych zysków. Minister zaznaczył, że takie rozwiązanie nie jest wykluczone, choć obecnie rząd nad nim nie pracuje.

Chodzi o sytuację, w której koncerny paliwowe osiągają bardzo wysokie marże, wynikające m.in. z drogiej ropy na światowych rynkach. Tego typu mechanizm byłby próbą ograniczenia nadmiernych zysków firm i jednocześnie sposobem na ochronę konsumentów przed zbyt wysokimi cenami paliw.

Domański zwrócił uwagę, że wysokie marże rafineryjne to obecnie zjawisko nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. To efekt globalnej sytuacji surowcowej, a nie wyłącznie lokalnych decyzji.

Ceny paliw a działania największych graczy na rynku

Minister przypomniał, że już teraz pewne działania łagodzące wzrost cen są widoczne. Orlen - jako największy gracz na polskim rynku - obniżył swoje marże, co wpłynęło na cały sektor. Inne sieci paliwowe dostosowały się do poziomu cen lidera, dzięki czemu podwyżki na stacjach były nieco mniej odczuwalne.

Bezpieczeństwo dostaw ropy i gazu w Polsce

W obliczu rosnących cen i napięć geopolitycznych pojawiają się też pytania o bezpieczeństwo energetyczne. W tej kwestii rząd uspokaja. Dostawy ropy i gazu do Polski są zabezpieczone, a kraj dysponuje odpowiednimi rezerwami.

Strategiczne zapasy surowców oraz paliw gotowych utrzymywane są na poziomie wymaganym przez przepisy. W praktyce oznacza to, że Polska ma zabezpieczenie nawet na około 90 dni funkcjonowania bez konieczności sięgania po nowe dostawy.

Rząd zapewnia, że Polska korzysta z różnych kierunków importu ropy i gazu, a rozwinięta infrastruktura pozwala sprowadzać surowce z wielu części świata. Dzięki temu ryzyko nagłych braków paliwa jest ograniczone.

Sytuacja na rynku ropy. Kluczowa rola wydarzeń na Bliskim Wschodzie

Na ceny paliw w Polsce ogromny wpływ mają wydarzenia globalne. W ostatnich dniach notowania ropy Brent zbliżyły się do poziomu 100 dolarów za baryłkę, co jest wyraźnym sygnałem napiętej sytuacji na rynku.

Jednym z głównych powodów wzrostu cen są wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Po rozpoczęciu nalotów izraelsko-amerykańskich na Iran doszło do blokady cieśniny Ormuz przez Teheran. To strategiczne miejsce, przez które w normalnych warunkach transportowane jest około 20 proc. światowych dostaw ropy.

Zablokowanie tego szlaku natychmiast odbiło się na rynkach surowcowych. Ograniczenie przepływu ropy wywołało obawy o dostępność surowca, co przełożyło się na skok cen. Tego typu wydarzenia pokazują, jak bardzo rynek paliw zależy od sytuacji geopolitycznej.

