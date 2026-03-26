Luksus po nowemu? EXLANTIX odsłania karty na polskim rynku

Nowa marka w segmencie premium wchodzi do Polski i od razu mierzy wysoko.

EXLANTIX przyciąga kierowców nie tylko odważnym designem, ale też osiągami i technologią, które mają konkurować z uznanymi graczami na rynku elektromobilności.

Odwiedzamy showroom marki w Warszawie, który od progu przenosi nas w świat luksusu.

To miejsce to jednak dopiero początek większych planów producenta, który sygnalizuje długofalowe ambicje związane z obecnością marki EXLANTIX w naszym kraju.

Na start w ofercie znajdziemy dwa modele - limuzynę ES oraz SUV ET.

Oba samochody łączy luksusowe wykończenie, bardzo dobre osiągi i szybkie ładowanie w architekturze 800 V. Za ich stylistykę odpowiada kultowe włoskie studio Pininfarina, a wnętrza przekonują jakością materiałów i rozwiązaniami z wyższej półki. Zasięg modelu ES wynosi do 600 km (WLTP), natomiast ET oferuje do 525 km (WLTP).

Duże wrażenie robi system dyfuzji zapachów i bogata kolorystyka oświetlenia ambientowego, dzięki którym wnętrze samochodu nabiera unikalnego charakteru. W obu modelach nie brakuje także rozbudowanych systemów wsparcia kierowcy oraz technologii poprawiających komfort podróży.

Czy EXLANTIX ma realne szanse namieszać w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie aut elektrycznych i przekonać klientów do swojej wizji luksusu? Przekonamy się już niedługo na polskich drogach!

Aby doświadczyć w pełni możliwości i wyjątkowej dynamiki jazdy modelami EXLANTIX ES i ET, zapraszamy na jazdę testową do salonu EXLANTIX Dynamica przy ul. Żelaznej 24 w Warszawie lub do zapisów online. Więcej informacji o marce na stronie www.exlantixglobal.com.

Materiał promocyjny