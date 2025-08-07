Google Maps od lat zajmuje wiodącą pozycję wśród rozwiązań nawigacyjnych. Jak podają media technologiczne, aplikacja posiada miliard aktywnych użytkowników i przekroczyła już barierę 10 mld pobrań w Google Play. Korzysta z niej 67 proc. wszystkich użytkowników smartfonów na całym świecie, co ma realne przełożenie nie tylko na sposób podróżowania, ale również na wybór tras. Jedną z największych zalet Google Maps jest to, że usługa jest rozwijana na podstawie sugestii użytkowników, co wykorzystali mieszkańcy holenderskiej dzielnicy.

Google Maps informuje o przeszkodach na trasie

Mapy od Google to jedna z podstawowych aplikacji, które są już zainstalowane po pierwszym uruchomieniu smartfona. Nie dziwne, że jest tak bardzo popularna, zwłaszcza wśród użytkowników smartfonów z Androidem. Oferuje ona nie tylko możliwość wyznaczenia najkrótszej trasy, lecz także informowania innych kierowców o możliwych zagrożeniach na trasie. Kierowcy mają możliwość powiadamiania siebie nawzajem o zagrożeniach na trasie, takich jak kontrole prędkości, zatrzymane pojazdy, korki i inne utrudnienia.

Co więcej, aplikacja na bieżąco monitoruje natężenie ruchu poprzez zbieranie informacji lokalizacyjnych innych urządzeń na drogach. W ten sposób jest w stanie pokazać, czy na jakimś odcinku trasy doszło do spowolnienia ruchu. Zakorkowane odcinki trasy są oznaczone za pomocą pomarańczowego lub czerwonego koloru. Czasami w takich sytuacjach Google Maps daje użytkownikowi możliwość wyboru alternatywnej trasy, sugerując ile minut jazdy uda się zaoszczędzić.

Wpływ Google Maps zakłóca spokój? Fala turystów zalała dzielnicę

Google Maps ma jeszcze jedną cechę, która okaże się zaletą dla kierowców, ale też wadą dla mieszkańców mniej popularnych miejsc. Podczas wyznaczania tras, aplikacja proponuje możliwie najkrótszą drogę dojazdu do celu. Nierzadko taka trasa wiedzie przez mniej popularne miejsca z dala od głównych dróg.

W bezpośredni sposób przekłada się to na zwiększenie ruchu w spokojniejszych okolicach, a przy tym na obniżenie komfortu życia mieszkających tam ludzi. Tak było np. w przypadku dzielnicy Parkbuurt w Zandvoort, znajdującej się przy najkrótszej trasie nad Morze Północne w Holandii.

Mieszkańcy dzielnicy zaobserwowali zwiększony ruch turystów, którzy weekendami wręcz zalewali ulice. Dochodziło do incydentów drogowych, łamania i ignorowania przepisów, czy parkowania w niedozwolonych miejscach. Przez to lokalna ludność miała spore problemy z zaparkowaniem samochodu. Niestety zgłaszanie problemów władzom nie przynosiło żadnej poprawy, więc sami odnaleźli sposób, który skutecznie pozwolił uporać się z uciążliwościami.

Problem zbyt dużego ruchu zniknął. Wystarczyła jedna prosta czynność

Google bardzo poważnie traktuje sugestie zgłaszane przez użytkowników. Istnieją odpowiednie opcje, które pozwalają oznaczyć wybrane lokalizacje jako nieczynne lub zamknięte. To samo dotyczy odcinków dróg. W teorii ma to zapobiegać wyznaczaniu trasy przez drogi znajdujące się w remoncie lub inne trasy, które są z jakiegoś powodu wyłączone z ruchu. W praktyce otwiera możliwości do ograniczania ruchu w miejscach, w których jest on niepożądany.

Mieszkańcy dzielnicy Parkbuurt zgłosili do Google, że drogi w ich okolicy są zamknięte. Zmiany te zostały naniesione na mapy i spowodowały realny spadek ruchu w okolicy. Od momentu oznaczenia dróg jako zamknięte, aplikacja Google Maps proponowała użytkownikom alternatywne trasy dotarcia nad Morze Północne, które omijały dzielnicę.

Jak zgłosić drogę jako zamkniętą w Google Maps?

Każdy użytkownik Google Maps, posiadający konto w Google może dodać zgłoszenie o zamkniętej lub zablokowanej drodze, przysługując się w ten sposób innym kierowcom. Jeśli zatem zauważymy remont drogi, wypadek lub inne utrudnienie, warto to zgłosić do Google.

Najłatwiej zrobić to z poziomu przeglądarki komputerowej. Aby zgłosić, że droga jest zamknięta, wystarczy wykonać kilka poniższych kroków:

Wejdź na stronę Map Google. Znajdź drogę, którą chcesz zgłosić i kliknij w nią za pomocą prawego klawisza myszy. Z rozwiniętego menu kontekstowego wybierz opcję "Zgłoś problem z danymi". Następnie, spośród dostępnych opcji w lewym górnym rogu, wybierz "Dodaj lub popraw drogę". Teraz kliknij lewym przyciskiem myszy na odcinek drogi na mapie tak, aby podświetlił się na niebiesko. Możesz zaznaczyć kilka fragmentów dróg jednocześnie. W opcjach dostępnych po lewej stronie zaznacz "Zamknięta lub zablokowana i podaj szczegółowe informacje, dotyczące zamknięcia drogi wraz z notatką, którą najlepiej przygotować w języku angielskim. Po wypełnieniu wszystkich zalecanych danych wystarczy kliknąć "Gotowe".

Google zajmuje się weryfikacją zgłoszeń dotyczących dostępności dróg w swoim tempie. Wcześniejsze doświadczenia pokazały, że bardziej priorytetowo są rozpatrywane te zgłoszenia, które wpływają od wielu użytkowników jednocześnie. Budują one przede wszystkim wiarygodność przesyłanych uwag. Jeśli droga zostanie oznaczona jako zamknięta, Google Maps będzie kierować pojazdy alternatywnymi drogami.

