Droga ekspresowa S1 z Bierunia do Oświęcimia liczy 2,9 km, ale oprócz samego fragmentu ekspresówki w skład inwestycji wchodzi jeszcze licząca 2,7 km obwodnica Bierunia w ciągu drogi krajowej nr 44. Oprócz tego budowana jest zbiorcza droga, która zapewni bezpośrednie połączenie węzła Bieruń z siecią drogową miasta (poprzez dojazd do ulicy Jagiełły). Drogowcy podkreślają, że nowa trasa usprawni ruch tranzytowy i odciąży centrum Bierunia.

Odcinek S1 otwarty przed czasem

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało wydane w 2024 roku. Teraz, w marcu 2026 r., drogowcy poinformowali o udostępnieniu trasy kierowcom. Choć jeszcze nie w pełni. Kierowcy mogą jeździć po fragmencie S1 wraz z zachodnią częścią obwodnicy Bierunia w ciągu DK44, która umożliwia dojazd do miasta Tychy oraz do drogi krajowej nr 1. Na kilometrowym fragmencie od węzła Oświęcim do mostu na rzece Gostynia ruch prowadzony jest jezdnią w kierunku Bielska-Białej. Jeśli chodzi o pozostałą część trasy w kierunku Bierunia (1,9 km), kierowcy mogą poruszać się lewymi pasami obu jezdni z uwagi na prowadzone jeszcze roboty m.in. przy skarpach.

Zachodnią część obwodnicy tego miasta (2,7 km) natomiast udostępniono już w pełnym przekroju. Na wspomnianym odcinku S1, gdzie obowiązuje zwężenie, wciąż trwają prace. Roboty prowadzone są także na wschodniej części obwodnicy Bierunia (dojazd do ulicy Jagiełły).

Drogowcy podkreślają, że takie tymczasowe rozwiązanie przed zakończeniem robót ma poprawić warunki ruchu w regionie i odciążyć drogi lokalne. Zaznaczono również, że to tymczasowe rozwiązanie pozwoliło na zniesienie ograniczenia tonażowego do 3,5 tony dla pojazdów jadących od węzła Bielsko-Biała Hałcnów w kierunku Oświęcimia i Bierunia.

Kiedy S1 Bieruń - Oświęcim będzie gotowe?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje, że w pełnym przekroju ten fragment ekspresówki zostanie udostępniony w czwartym kwartale 2026 roku.

Równolegle do wspomnianego odcinka S1 prowadzone są prace na kolejnym, liczącym ok. 10 km fragmencie w kierunku Mysłowic. Planuje się, że dobiegną one końca w trzecim kwartale 2027 r. Jest to efekt długich procedur związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawcy złożyli roszczenia terminowe z powodu warunków pogodowych i ich skutków, a także powodzi z września 2024 r.

Jak będzie wyglądać droga S1?

Droga ekspresowa S1 to jedna z najważniejszych tras w Polsce. Znajduje się bowiem w korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej Bałtyk - Adriatyk łączącym kraje basenu Morza Bałtyckiego z Europą Południową. Droga S1 łączy autostradę A1 w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu, gdzie przechodzi w słowacką autostradę D3 w kierunku Żyliny i Skalite.

Zobacz również: Paula Lazarek

Ukończona w całości ekspresowa jedynka zaczynająca się w okolicach lotniska w Pyrzowicach i kończąca na granicy państwa w Zwardoniu będzie liczyć 133 km. W miażdżącej większości będzie ona przebiegać przez województwo śląskie. Fragment poprowadzi również przez województwo małopolskie.

130 tys. aut elektrycznych w Polsce. Co dalej z dofinansowaniem? INTERIA.PL