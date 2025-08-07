W skrócie Hyundai i General Motors zdecydowały się na współpracę, by skutecznie rywalizować z coraz mocniejszymi chińskimi markami.

Efektem partnerstwa będzie pięć nowych modeli, w tym elektryczny van, SUV, sedan i dwa pickupy, które pojawią się w Ameryce Łacińskiej w 2028 roku.

Obaj producenci planują zwiększyć efektywność, obniżyć koszty produkcji i wykorzystać doświadczenie w walce z rosnącą presją ze strony chińskich konkurentów.

Marki z Państwa Środka od dłuższego czasu zabierają klientów niezagrożonym dotychczas producentom, którzy od dekad obecni są na rynku. Eksperci wskazują, że w branży motoryzacyjnej panuje poważny kryzys, a wiele marek musi podjąć poważne decyzje - z jednej strony elektromobilność jest nieunikniona, natomiast z drugiej klienci nadal sceptycznie podchodzą do wymiany auta spalinowego na elektryczne i coraz chętniej wybierają modele z Chin w atrakcyjnych cenach.

General Motors i Hyundai łączą siły. Tak zamierzają pokonać chińskich producentów samochodów

W 2024 r. na całym świecie wyprodukowano łącznie 92,5 mln samochodów, co stanowi spadek o 1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Na najniższym stopniu podium wśród producentów uplasował się Hyundai, którego fabryki opuściło 7,23 mln pojazdów, a amerykański General Motors znajduje się na czwartej pozycji z wynikiem 5,99 mln egzemplarzy.

Dwa potężne koncerny połączą siły, aby obniżyć koszty w obliczu rosnącej konkurencji ze strony chińskich producentów. Efektem tej współpracy będzie łącznie pięć modeli - elektryczny van, SUV, sedan oraz dwa pickupy, które trafią na rynki Ameryki Środkowej i Południowej. Co ważne, klienci będą mogli wybrać zarówno silnik spalinowy, jak i napęd hybrydowy, o czym firmy poinformowały w oświadczeniu.

General Motors i Hyundai łączą siły - powstanie pięć nowych samochodów. Hyundai materiały prasowe

Prace nad nowymi modelami trwają. Znamy datę premiery nowych modeli Hyundaia i General Motors

Inżynierowie prężnie pracują nad nowymi samochodami, jednakże osoby zainteresowane nowymi modelami muszą uzbroić się w cierpliwość. Premiera na rynkach Ameryki Łacińskiej została zaplanowana na 2028 r.

Wiadomo, że General Motors będzie odpowiedzialny za rozwój średniej wielkości pickupów, natomiast Hyundai za SUV-a, sedana i elektrycznego vana, który będzie produkowany w USA. W przypadku pozostałych modeli firmy nie poinformowały, gdzie będą produkowane. Zapowiadają jednak, że przy osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej rocznie będzie powstawać łącznie co najmniej 800 tys. egzemplarzy.

Do General Motors należy: Chevrolet, Buick, Cadillac i GMC 123RF/PICSEL

To pierwsza współpraca dla Hyundaia. GM wycofał się z projektów z Hondą

To pierwsze partnerstwo dla południowokoreańskiego producenta, który pokłada w nim potężne nadzieje. Współpraca na tak dużą skalę ma przynieść korzyści obu producentom za sprawą wspólnego wykorzystania doświadczenia i zasobów. GM w ostatnich latach stopniowo wycofywał się z projektów z Hondą. W 2023 r. firmy podjęły decyzję o zakończeniu planu o wartości 5 mld dolarów, który zakładał stworzenie tanich aut elektrycznych.

Amerykański producent chciałby z kolei odświeżyć ekspansję na rynkach międzynarodowych. Obie firmy wiedzą również, że może to być nieoceniona decyzja dająca przewagę w walce z rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów. Nie wszyscy podzielają jednak ten zachwyt.

Nawet jeśli będą sprzedawać te nowe modele w Ameryce Południowej, trudno będzie pokonać chińskich konkurentów, którzy już dominują na rynku pojazdów elektrycznych niskimi cenami. Hyundai może się nauczyć od GM, jak budować pickupy, ale minie trochę czasu, zanim ta współpraca zacznie przynosić zyski

Hyundai słabnie na rodzimym rynku. Na celowniku ma USA

Południowokoreański producent jest obecny w Chinach, czyli na największym rynku motoryzacyjnym świata, jednakże w symbolicznym stopniu. Hyundai w coraz większym stopniu polega na sprzedaży w USA i w marcu ogłosił plan dotyczący rekordowej inwestycji o wartości 21 mld dolarów na tamtejszym rynku. Produkcja ma docelowo zostać zwiększona, a także zostanie stworzonych około 14 tys. nowych miejsc pracy. Z kolei GM skorzysta z tej współpracy, znacznie obniżając koszty rozwoju vanów, a także je modernizując. Uwielbiane Chevrolet Express czy GMC Savana to leciwe konstrukcje, więc odświeżenie ich i uzbrojenie w nowoczesną technologię może sprawić, że słupki sprzedażowe powędrują wysoko w górę.

