W skrócie Volkswagen T-Roc zajął pierwsze miejsce w sierpniowym rankingu sprzedaży aut w Europie, detronizując Dacię Sandero.

Wśród najlepiej sprzedających się samochodów w Europie znalazł się także Volkswagen Tiguan.

Sprzedaż elektryków i hybryd plug-in dynamicznie rośnie, ale Tesla Model Y zalicza znaczący spadek.

Volkswagen T-Roc wyprzedził Dacię Sandero w rankingu najchętniej kupowanych nowych aut w Europie. Według danych firmy analitycznej DATAFORCE na drogi Starego Kontynentu wyjechały w sierpniu 14 252 egzemplarze Volkswagena T-Roca. Wynik jest aż o 12 proc. lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym samym czasie dotychczasowy lider sprzedaży - Dacia Sandero - straciła 12 proc. nabywców i zamknęła miesiąc wynikiem 13 416 rejestracji. To duża zmiana, bo do tej pory zwycięzcami poszczególnych miesięcy były w tym roku właśnie Dacia Sandero i Renault Clio - oba bazujące na platformie Renault-Nissan CMF-B.

Najlepiej sprzedające się nowe auta w Europie

Niemcy mają też inne powody do radości. Na trzecim miejscu podium uplasował się Volkswagen Tiguan. Wynik 11 834 rejestracji jest o 6 proc. lepszy niż przed rokiem i świadczy o świetnym rynkowym przyjęciu nowej, zaprezentowanej po raz pierwszy we wrześniu ubiegłego roku, trzeciej generacji kompaktowego suva.

W skali całego roku zwolennicy niemieckiej motoryzacji uznać musza jednak dominację koncernu Renault. Po pierwszych ośmiu miesiącach najlepiej sprzedającym się nowym autem w Europie pozostaje Dacia Sandero z wynikiem ponad 166 tys. rejestracji (-9,4 proc. r/r). Drugie miejsce zajmuje Renault Clio (149,8 tys. rejestracji; +5,8 proc. r./r.). Podium zamyka Volkswagen T-Roc z wynikiem 141,6 tys. rejestracji (+10,5 proc. r./r.).

Kary za emisję CO2 działają. Europejczycy kupują hybrydy plug-in i auta elektryczne

Biorąc pod uwagę ogół rynku, sierpniowa sprzedaż nowych aut w Europie (kraje EU, Wielka Brytania, Islandii, Norwegii i Szwajcarii) było o 4,5 proc. lepsza niż przed rokiem. Mimo tego skumulowane dane dotyczące rejestracji są niemal identyczne jak po ośmiu pierwszych miesiącach 2024 roku. Nieco ponad 873 tys. rejestracji to wynik lepszy o zaledwie 0,3 proc. niż przed rokiem.

Sierpniowe wyniki rejestracji nie pozostawiają złudzeń - rekordowe wzrost sprzedaży hybryd plug-in (+56 proc. miesiąc do miesiąca i +28 proc. r./r) i samochodów elektrycznych (+26 proc. r./r.) wskazują, że producenci mocno wzięli sobie do serca przepisy CAFE (Clean Air for Europe) i naliczane od stycznia na nowych zasadach kary za emisję CO2 nowych pojazdów.

W sierpniu samochody elektryczne odpowiadały już za 20 proc. ogółu rejestracji. Klasyczne hybrydy miały 12 proc. europejskiego rynku, a ładowane z gniazdka hybrydy plug-in - odpowiadały za 10 proc. rejestracji nowych aut w Europie.

Wszyscy chcą nowe Audi i BMW. Tesla szoruje po dnie

Wśród modeli, które odnotowały w ubiegłym miesiącu największe wzrosty rejestracji dominują niemieckie marki premium. O skokowym wzroście zainteresowania nabywców mówić można m.in. w przypadku Audi A3 (18. miejsce w zestawieniu, +38 proc.), Citroena C3 (19. miejsce w zestawieniu, +98 proc.), BMW X3 (41. miejsce w zestawieniu, + 62 proc), BMW serii 1 (42. miejsce w zestawieniu, + 137 proc.)

Za największych przegranych sierpniowych rankingów sprzedaży nowych aut w Europie uznać można: Teslę Model Y (16. miejsce, - 39 proc.), Peugeota 208 (17. miejsce, - o 22 procent), Volkswagena Polo 21. miejsce, - 32 proc.), Skodę Karoq (45. miejsce, - 24 proc).

