W skrócie Liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych w 2023 roku osiągnęła rekordowy poziom, a ofiary to zarówno dzieci, jak i dorośli.

W Jadachach 14-latek próbował uciec przed policją na odblokowanej hulajnodze, co zakończyło się interwencją i skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

W odpowiedzi na wzrost liczby wypadków rząd wprowadza obowiązkowe kaski dla dzieci do 16. roku życia jeżdżących na hulajnogach, rowerach i UTO.

Z danych opublikowanych przez policję wynika, że od początku bieżącego roku do września doszło do 847 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, w wyniku których śmierć poniosło 7 osób, a 778 zostało rannych. Chociaż e-hulajnogi są sprawnym i szybkim środkiem transportu, to ich rosnąca popularność - szczególnie wśród nieletnich - sprawiła, że w okresie wakacyjnym doszło do rekordowej liczby zdarzeń z ich udziałem. Co więcej, w wypadkach nie brały udziału tylko dzieci, ale również dorośli, którzy ten środek transportu szczególnie upodobali sobie po spożyciu alkoholu.

14-latek uciekał na hulajnodze przed policją. Stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego

W poniedziałek około godziny 17 funkcjonariusze w miejscowości Jadachy w gminie Nowa Dęba prowadzili rutynowy patrol. W pewnym momencie zauważyli kierującego hulajnogą elektryczną jadącego jezdnią z bardzo dużą prędkością, który na widok radiowozu zjechał na chodnik. Funkcjonariusze za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych wezwali go do zatrzymania się, jednak ten rozpoczął ucieczkę, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Przez dłuższy czas kierujący nie reagował na wydawane przez mundurowych sygnały, a następnie zjechał z chodnika prowadzącego wzdłuż drogi głównej i próbował kontynuować ucieczkę drogami polnymi. Po krótkim pościgu funkcjonariusze zatrzymali uciekiniera.

Uciekał przed policją na odblokowanej hulajnodze elektrycznej. 14-latek odpowie przed sądem

Kierującym hulajnogą elektryczną okazał się 14-latek. Z uwagi na to, że był osobą nieletnią, na miejsce interwencji niezbędne okazało się wezwanie jego ojca. Młody kierowca przyznał, że jego hulajnoga ma zdjęty ogranicznik prędkości, przez co może poruszać się z prędkością znacznie wyższą, aniżeli dopuszczone przepisami 20 km/h. Policjanci pełną dokumentację z interwencji skierują do sądu rodzinnego w Tarnobrzegu, który zadecyduje o dalszych losach i konsekwencjach, jakie poniesie nieletni.

Uciekał na hulajnodze elektrycznej przed policjantami materiały prasowe

Rekordowa liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Eksperci i lekarze alarmują

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że od stycznia do września odnotowano 847 wypadków z udziałem hulajnóg. Chociaż w teorii jest to bardzo prosty pojazd w obsłudze, to - w szczególności przez niewielkie koła - łatwo jest stracić równowagę szczególnie przy większych prędkościach. Spora część e-hulajnóg posiada również zdjęte ograniczenia prędkości.

Przy prędkości nawet 50 km/h, jeśli małe kółko hulajnogi natrafi na kamyczek, to pojazd wpada w takie turbulencje jak motocykl przy prędkości 160 km/h. A jego użytkownik nie jest w stanie zapanować nad pojazdem

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze na swoich social mediach przekazał, że nie ma dnia, aby do Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej nie trafiła osoba poszkodowana w wyniku jazdy hulajnogą elektryczną. Lekarze wskazują, że najczęstszymi obrażeniami są złamania kończyn, urazy twarzoczaszki, pęknięcia czaszki czy krwiaki przymózgowe.

Kaski na rowerach, UTO i hulajnogach elektrycznych będą obowiązkowe

Na rosnącą liczbę zdarzeń z udziałem rowerzystów, użytkowników hulajnóg oraz urządzeń transportu osobistego musieli zareagować rządzący. 2 września rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, w którym pojawił się przepis o wprowadzeniu ustawowego obowiązku noszenia kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego (UTO) przez dzieci do 16 lat. Nowe przepisy mają szansę wejść w życie jesienią.

