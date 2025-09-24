Spis treści: Badania lekarskie dla starszych kierowców obowiązkowe? Wszystkie polskie prawa jazdy z terminem ważności Cyfrowe prawo jazdy ważne w całej Unii Europejskiej

Temat badań lekarskich dla kierowców-seniorów od dawna znajduje się w centrum uwagi Komisji Europejskiej. Ma on kluczowe znaczenie dla ambitnego celu, jakim jest całkowite wyeliminowanie śmiertelnych wypadków drogowych w Europie do 2050 roku. Jeszcze do niedawna projekt zakładał, że osoby starsze będą musiały stawiać się na badania co pięć lat - inaczej ich prawo jazdy automatycznie traciłoby ważność. Negatywna opinia lekarza również skutkowałaby natychmiastowym odebraniem uprawnień, co budziło wiele kontrowersji wśród seniorów.

Badania lekarskie dla starszych kierowców obowiązkowe?

Choć zapowiedzi unijnych władz były głośne i budziły obawy, ostatecznie okazało się, że starsi kierowcy nie muszą się martwić na zapas. Urzędnicy zrezygnowali z wprowadzenia obowiązku wymiany prawa jazdy przez kierowców powyżej 70. roku życia. Uzgodniono, że każdy kraj członkowski będzie mógł samodzielnie zdecydować, czy przy wydawaniu nowego dokumentu konieczne będą badania lekarskie potwierdzające zdolność do prowadzenia pojazdów, czy wystarczy samoocena i oświadczenie samego kierowcy.

W projekcie nowych regulacji przewidziano także, że lekarze rodzinni mogliby uzyskać uprawnienie - w niektórych przypadkach obowiązek - informowania odpowiednich organów o pacjentach, których stan zdrowia stwarza ryzyko w ruchu drogowym. Obecnie nie jest jeszcze jasne, jakie konkretne rozwiązania w tej kwestii zostaną przyjęte przez polskie władze oraz czy badania lekarskie będą konieczne przy przedłużaniu prawa jazdy.

Wszystkie polskie prawa jazdy z terminem ważności

W ramach negocjacji Polski z Parlamentem Europejskim uzgodniono za to, że prawa jazdy kategorii B i A będą miały 15-letni okres ważności. Zasada ta obejmuje zarówno nowo wydawane dokumenty, jak i te wydane wcześniej jako bezterminowe. W naszym kraju prawa jazdy bezterminowe były wydawane do 19 stycznia 2013 roku, a po tej dacie każdy nowy dokument posiada obowiązkowy 15-letni termin ważności.

Także osoby, które mają bezterminowe prawo jazdy, będą musiały wymienić swoje dokumenty, a proces ten rozpocznie się w 2028 roku. Pierwsza wymiana nie będzie wymagała przeprowadzania badań lekarskich. Będzie to czysta formalność, jednak związana z niewielkim kosztem - kierowcy zapłacą 100 zł i 50 groszy.

Cyfrowe prawo jazdy ważne w całej Unii Europejskiej

Jednocześnie nowe przepisy unijne przewidują wprowadzenie jednolitego cyfrowego prawa jazdy, które będzie honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo młodzi kierowcy w ciągu pierwszych dwóch lat od uzyskania uprawnień będą podlegać bardziej rygorystycznym ograniczeniom prędkości oraz innym przepisom ruchu drogowego.

