Ukraińcy kochają luksusowe auta. Kolejny rok z rekordem sprzedaży
W ostatnich latach rynek samochodów klasy premium w Ukrainie notuje wyraźny wzrost. Tylko w 2025 roku krajowy import luksusowych pojazdów osiągnął poziom porównywalny z sumą wszystkich sprowadzonych aut tej klasy w ciągu trzech poprzednich lat. Łączny koszt importu luksusowych samochodów przekroczył wtedy 4,6 miliarda złotych.
W skrócie
- W 2025 roku import luksusowych samochodów na Ukrainę osiągnął poziom zbliżony do sumy trzech poprzednich lat, przekraczając wartość 4,6 miliarda złotych.
- W 2024 roku zarejestrowano 4938 luksusowych samochodów, a od debiutu elektrycznego Rolls-Royce Spectre w 2023 roku odnotowano łącznie 13 zarejestrowanych egzemplarzy tego modelu.
- Prognozy na 2026 rok przewidują ochłodzenie rynku po rekordach z końca 2025 roku, jednak nadal odnotowywane są transakcje na samochody marek takich jak Ferrari, McLaren, Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, Maserati i Porsche.
Zachodnie media donoszą o systematycznym wzroście importu drogich samochodów do Ukrainy. Według Państwowej Służby Celnej w ubiegłym roku za naszą wschodnią granicę trafiło niemal 12 tys. samochodów o wartości przekraczającej 70 tys. dolarów (ok. 315 tys. zł). Najwięcej importowanych pojazdów mieściło się w przedziale od 70 do 100 tys. dolarów (315-450 tys. zł), stanowiąc niemal dwie trzecie wszystkich luksusowych aut sprowadzonych w tym okresie.
Tuż za nimi znalazły się samochody o wartości od 100 do 200 tys. dolarów (450 - 900 tys. zł). Najrzadsze i jednocześnie najdroższe auta, warte ponad 200 tys. dolarów (ponad 900 tys. zł), nadal stanowią niewielki odsetek rynku. Statystyki pokazują jednak, że ukraiński rynek luksusowych samochodów rozwija się w sposób zróżnicowany, obejmując zarówno auta droższe, jak i relatywnie przystępniejsze modele premium.
Rynek luksusowych aut w Ukrainie dynamicznie rośnie
Analiza liczby sprowadzanych samochodów w kolejnych latach potwierdza wyraźny trend wzrostowy. W 2022 roku zarejestrowano 2300 luksusowych aut, rok później ich liczba prawie się podwoiła, osiągając 4852 sztuki, a w 2024 roku wyniosła 4938. Łączna wartość wszystkich importowanych w tym czasie pojazdów premium, z opłatami celnymi, przekroczyła 54 mld hrywien. (ponad 4,6 mld zł).
Rosnąca liczba drogich samochodów wskazuje również na rosnące zainteresowanie naprawdę ekskluzywnymi modelami, w tym autami elektrycznymi klasy premium. Od debiutu w 2023 roku pierwszego elektrycznego Rolls-Royce Spectre, którego cena sięgnęła około 650 tys. euro (ponad 2,9 mln zł), tylko do końca tego roku ukraiński rynek odnotował 13 zarejestrowanych egzemplarzy.
Prognozy na 2026. Luksus nie traci na popularności
Prognozy sprzedaży luksusowych samochodów na 2026 rok pokazują wyraźne ochłodzenie po wysokiej anomalii w aktywności pod koniec 2025 roku. Nie oznacza to jednak, że Ukraińcy rezygnują z marek premium. Tylko w lutym tego roku z salonów wyjechało m.in. jedno Ferrari, jeden McLaren, trzy samochody Aston Martin i cztery luksusowe limuzyny Rolls-Royce. Właścicieli zmieniło także sześć samochodów marki Bentley oraz dwanaście samochodów marki Maserati.
Największym zainteresowaniem w segmencie premium nadal cieszy się marka Porsche, która w ciągu miesiąca odnotowała 222 transakcje. Choć ogólna liczba sprzedaży używanych luksusowych aut spadła, specjaliści prognozują, że popyt na nowe samochody klasy premium w 2026 roku może pozostać wysoki, napędzany zarówno prestiżem, jak i rosnącą dostępnością modeli elektrycznych.