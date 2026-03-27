Spis treści: Jak sprawdzić, czy fotoradar działa? Mapa CANARD Fotoradar a mandat - kiedy urządzenie nie zarejestruje wykroczenia?

System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym w Polsce jest systematycznie rozbudowywany. Na mapie kraju przybywa zarówno fotoradarów, jak i odcinkowych pomiarów prędkości.

Instalacja takich urządzeń przebiega etapami. Najpierw pojawiają się maszty, kamery oraz oznakowanie. Dopiero później system jest podłączany do zasilania, integrowany z centralą i przechodzi odbiory techniczne. Ten proces może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

W tym czasie urządzenia stoją, są oznakowane, ale nie rejestrują wykroczeń. Ma to efekt prewencyjny, bo kierowcy na widok fotoradaru i tak zwalniają.

Jak sprawdzić, czy fotoradar działa? Mapa CANARD

Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest mapa publikowana przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Na stronie CANARD znajdują się aktualne lokalizacje aktywnych urządzeń:

fotoradarów,

odcinkowych pomiarów prędkości,

systemów Red Light.

Mapa umożliwia filtrowanie urządzeń oraz sprawdzenie konkretnej lokalizacji. Aktywne punkty są oznaczone odpowiednimi ikonami. Brak oznaczenia oznacza, że urządzenie nie zostało jeszcze uruchomione lub nie rejestruje wykroczeń.

Warto jednak zaznaczyć, że mapa ma charakter informacyjny i jest aktualizowana na bieżąco, ale nie należy traktować jej jako narzędzia działającego w czasie rzeczywistym.

Alternatywą są komunikaty publikowane przez CANARD w mediach społecznościowych, jednak ich przeglądanie jest mniej wygodne.

Fotoradar a mandat - kiedy urządzenie nie zarejestruje wykroczenia?

Jeżeli urządzenie nie jest aktywne, nie rejestruje przejazdów, a tym samym nie może stanowić podstawy do nałożenia mandatu. W praktyce oznacza to, że przekroczenie prędkości w takim miejscu nie zostanie zarejestrowane przez system.

W przypadku aktywnych urządzeń obowiązuje taryfikator mandatów. Kary zaczynają się od 50 zł i 1 punktu karnego za przekroczenie prędkości do 10 km/h i sięgają 2,5 tys. zł oraz 15 punktów karnych przy przekroczeniu o ponad 70 km/h. W przypadku recydywy maksymalna kara może wzrosnąć do 5 tys. zł.

W praktyce systemy automatyczne stosują tolerancję pomiaru do około 10 km/h powyżej limitu. Nie jest to jednak zapis w przepisach, lecz techniczna charakterystyka działania urządzeń.

