Spis treści: Najlepsze opony 195/55 R16. Dunlop Blue Response TG wygrywa test Tanie opony 195/55 R16. Continental EcoContact 6 i Falken e.Ziex Chińska opona Giti nie spełniła obietnic Najlepsze opony 195/55 R16. Cooper i Firestone w środku stawki Opony letnie 195/55 R16. Co wybrać?

Test obejmował zarówno pomiary laboratoryjne oporów toczenia, jak i próby na torze: hamowanie na mokrym i suchym asfalcie, zachowanie w zakrętach, odporność na aquaplaning oraz komfort i głośność. Dodatkowo zmierzono rzeczywiste zużycie energii na dziesięciokilometrowej trasie miejskiej przy prędkościach poniżej 60 km/h, gdzie opory toczenia mają większe znaczenie niż opór powietrza.

Najlepsze opony 195/55 R16. Dunlop Blue Response TG wygrywa test

Nowy model Dunlopa, czyli Blue Response TG, okazał się zdecydowanym zwycięzcą z oceną 9,6 na 10 punktów. Na mokrym asfalcie pojazd w nie wyposażony zatrzymał się z prędkości 100 km/h po zaledwie 36,5 metra, co daje mu najkrótszą drogę hamowania w całej stawce. Na suchym osiągnął wynik 34,9 metra, również najlepszy. Do tego dochodzi precyzyjne prowadzenie, szybkie reakcje na ruchy kierownicą i szeroki margines bezpieczeństwa w zakrętach.

Minusy? Bardzo wysokie opory toczenia, które przekładają się na wyższe zużycie paliwa. W teście zasięgu na elektrycznym Hyundaiu Inster opony Dunlop pozwoliły przejechać 317 km, zanim zapaliła się kontrolka rezerwy. To aż 39 km mniej niż najoszczędniejszy Continental w tym teście. Dunlop jest nie tylko najlepszy, ale też najdroższy - jego ceny to 580-600 zł..

Drugie miejsce zajął Vredestein Ultrac+ z oceną 8,0. Opona ta zapewnia bardzo krótką drogę hamowania na mokrym, bezpieczne prowadzenie i przyzwoity komfort. Na suchym asfalcie reakcje na kierownicę są nieco leniwe, a opory toczenia wyższe od średniej. Cena to około 400 zł za sztukę.

Michelin Primacy 5 z oceną 7,8 uplasował się na trzecim miejscu. To opona wyważona, bezpieczna zarówno na mokrym, jak i suchym, z dobrą odpornością na aquaplaning. Drogi hamowania na suchym są nieco dłuższe, a komfort ogranicza słabe tłumienie drgań. Za sztukę tej opony w polskich serwisach internetowych trzeba zapłacić około 400 zł.

Tanie opony 195/55 R16. Continental EcoContact 6 i Falken e.Ziex

Test pokazał wyraźną różnicę między niskimi oporami toczenia a przyczepnością na mokrym. Continental EcoContact 6 z oceną 7,5 (i jedną z najwyższych spośród testowanych opon ceną - 500 zł) okazał się najoszczędniejszy - pozwolił przejechać 349 km na jednym ładowaniu, a model w nie wyposażony generuje najniższy hałas w kabinie. Ale na mokrym asfalcie pojazd w nie wyposażony zatrzymał się dopiero po 42,9 metra, czyli ponad 6 metrów dalej niż Dunlop.

W teście pojawił się też opony Falken e.Ziex (ocena końcowa - 7,7, czyli dobra) próbuje łączyć oba światy. Został zaprojektowany z myślą o elektrykach i oferuje niskie opory toczenia przy zachowaniu przyzwoitej przyczepności. Na suchym hamuje bardzo dobrze (35,5 m), komfort jest wysoki, ale na mokrym drogi hamowania są dłuższe, a zachowanie w zakrętach niestabilne przy zmianach obciążenia. Cena opony Falken e.Ziex to około 370 zł.

Chińska opona Giti nie spełniła obietnic

Giti Synergy H2 przystępował do testu z imponującą etykietą: potrójne onaczenie A przyznawane za niskie opory toczenia, przyczepność na mokrym i głośność. To najwyższe możliwe oceny we wszystkich trzech kategoriach, które sugerowały dominację nad konkurencją.

Rzeczywistość okazała się zgoła inna. W pomiarach laboratoryjnych opory toczenia Giti były gorsze od Continentala, który ma na etykiecie tylko A/B/B. Na mokrym asfalcie droga hamowania wyniosła 43,8 metra - najgorszy wynik w całym teście i ponad 7 metrów więcej niż Dunlop. W reakcji na aquaplaning ogumienie Giti Synergy H2 również wypadło słabo.

Co prawda wciąż uzyskało ocenę końcową 7,1, czyli "dobrą", ale daleko mu do pozycji lidera, którą sugerowała etykieta. Jego główną zaletą pozostaje cena - około 250 zł za sztukę czyni go najtańszym w zestawieniu.

Najlepsze opony 195/55 R16. Cooper i Firestone w środku stawki

Cooper Summer z oceną 7,4 to nowa marka w portfolio koncernu Goodyear, który przejął brytyjskiego producenta. Opona zapewnia precyzyjne i przewidywalne zachowanie na suchym, bardzo dobrą odporność na aquaplaning i przyzwoity komfort. Drogi hamowania na mokrym są dłuższe, a opory toczenia podwyższone. Cena tego modelu to 300-350 zł w polskich serwisach.

Firestone Roadhawk 2 z tą samą oceną 7,7 co Falken wyróżnia się dynamicznym zachowaniem na mokrym i dobrą odpornością na aquaplaning. Na suchym prowadzi się bezpiecznie, choć reakcje na kierownicę są nieco opóźnione. Wysokie opory toczenia i przeciętny komfort to główne minusy. 360 zł to cena, którą trzeba zapłacić za jedną sztukę ogumienia Firestone Roadhawk 2.

Opony letnie 195/55 R16. Co wybrać?

Kto stawia bezpieczeństwo, powinien szukać nowego ogumienia marki Dunlop i modelu Blue Response TG, choć jest to opona wyraźnie droższa od konkurencyjnych. Vredestein Ultrac+ to rozsądna alternatywa z bardzo dobrymi wynikami hamowania na mokrym i niższą ceną.

Dla kierowców elektryków i hybryd sensownym wyborem jest Falken e.Ziex, który łączy niskie opory toczenia z przyzwoitym bezpieczeństwem. Continental EcoContact 6 zapewnia najdłuższy zasięg, ale jego słabe wyniki na mokrym każą się zastanowić, czy taka oszczędność warta jest poświęcenia ważnego parametru w postaci drogi hamowania.

