Od dziś duże utrudnienia na autostradzie A4. Nocne prace w rejonie Mysłowic
Kierowcy muszą przygotować się na poważne ograniczenia ruchu w rejonie Mysłowic. Powodem są zaplanowane prace budowlane na odcinku w pobliżu Placu Poboru Opłat.
W skrócie
- Na autostradzie A4 w rejonie Mysłowic pojawią się poważne utrudnienia związane z pracami budowlanymi.
- W dniach 25-26 września 2025 r. jezdnia w stronę Katowic zostanie zwężona do jednego pasa, a ruch będzie kilkukrotnie wstrzymywany.
- Kierowcom zaleca się wybór alternatywnych tras oraz przygotowanie się na możliwe opóźnienia.
Utrudnienia na A4 w kierunku Katowic
W dniach 25 i 26 września 2025 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku autostrady A4 w km 352. Prace obejmują montaż nowej bramownicy stalowej i rozbiórkę istniejącej konstrukcji.
Od godz. 20:00 w czwartek 25 września do godz. 06:00 w piątek 26 września jezdnia w stronę Katowic będzie zawężona do jednego pasa. Prawy pas oraz pas awaryjny zostaną zamknięte. Kierowcy będą mogli poruszać się wyłącznie lewym pasem, przy ograniczeniu prędkości do 40 km/h.
Krótkotrwałe zamknięcia autostrady A4
Największe utrudnienia zaplanowano w nocy z 25 na 26 września. W trakcie prac przewidziano kilkukrotne, całkowite wstrzymanie ruchu w stronę Katowic. W tym czasie przejazd autostradą będzie niemożliwy.
Zgodnie z zapowiedziami, blokady mają być krótkotrwałe, a po ich zakończeniu ruch będzie natychmiast przywracany. Utrudnienia obejmą wyłącznie jezdnię w kierunku Katowic - kierowcy podróżujący w stronę Krakowa nie odczują zmian.
Jak przygotować się na nocne prace na A4?
Kierowcy planujący podróż w rejonie Mysłowic powinni wziąć pod uwagę utrudnienia. Najbezpieczniej będzie rozważyć przejazd w innych godzinach lub skorzystać z alternatywnych tras. Organizatorzy prac podkreślają, że termin może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
Budowa nowej bramownicy i rozbiórka starej konstrukcji to element modernizacji infrastruktury, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na autostradzie A4.