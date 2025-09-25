W skrócie Na autostradzie A4 w rejonie Mysłowic pojawią się poważne utrudnienia związane z pracami budowlanymi.

W dniach 25-26 września 2025 r. jezdnia w stronę Katowic zostanie zwężona do jednego pasa, a ruch będzie kilkukrotnie wstrzymywany.

Kierowcom zaleca się wybór alternatywnych tras oraz przygotowanie się na możliwe opóźnienia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Utrudnienia na A4 w kierunku Katowic

W dniach 25 i 26 września 2025 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku autostrady A4 w km 352. Prace obejmują montaż nowej bramownicy stalowej i rozbiórkę istniejącej konstrukcji.

Od godz. 20:00 w czwartek 25 września do godz. 06:00 w piątek 26 września jezdnia w stronę Katowic będzie zawężona do jednego pasa. Prawy pas oraz pas awaryjny zostaną zamknięte. Kierowcy będą mogli poruszać się wyłącznie lewym pasem, przy ograniczeniu prędkości do 40 km/h.

Krótkotrwałe zamknięcia autostrady A4

Największe utrudnienia zaplanowano w nocy z 25 na 26 września. W trakcie prac przewidziano kilkukrotne, całkowite wstrzymanie ruchu w stronę Katowic. W tym czasie przejazd autostradą będzie niemożliwy.

Zgodnie z zapowiedziami, blokady mają być krótkotrwałe, a po ich zakończeniu ruch będzie natychmiast przywracany. Utrudnienia obejmą wyłącznie jezdnię w kierunku Katowic - kierowcy podróżujący w stronę Krakowa nie odczują zmian.

Jak przygotować się na nocne prace na A4?

Kierowcy planujący podróż w rejonie Mysłowic powinni wziąć pod uwagę utrudnienia. Najbezpieczniej będzie rozważyć przejazd w innych godzinach lub skorzystać z alternatywnych tras. Organizatorzy prac podkreślają, że termin może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Budowa nowej bramownicy i rozbiórka starej konstrukcji to element modernizacji infrastruktury, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na autostradzie A4.

Toyota Aygo X Hybrid jest rekordowo oszczędna. Wszystko dzięki silnikowi z Polski motoryzacja INTERIA.PL