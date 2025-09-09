Remont AOW - harmonogram prac i zmiany w ruchu

Roboty obejmą odcinek pomiędzy węzłami Wrocław Północ i Wrocław Stadion, na jezdni w kierunku Kudowy-Zdroju. Zgodnie z umową prace potrwają do 25 września 2025 r., jednak termin zależy od pogody - intensywne opady deszczu mogą go wydłużyć.

Prace zostały zaplanowane w dwóch etapach:

Etap pierwszy - zamknięty będzie pas prawy (wolny) i pas awaryjny.

Etap drugi - wyłączony z ruchu zostanie pas lewy (szybki) oraz środkowy.

Zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane głównie nocą, co ma ograniczyć uciążliwości dla kierowców. Nie zmienia to faktu, że w godzinach porannego i popołudniowego szczytu mogą pojawić się znaczne zatory.

Dlaczego wymieniane są dylatacje na AOW?

Dylatacje to specjalne urządzenia inżynierskie, które umożliwiają przejazd pojazdów przez szczeliny w mostach i wiaduktach. Dzięki nim konstrukcja może bezpiecznie pracować pod wpływem zmian temperatury czy obciążeń wywołanych ruchem samochodowym.

Średnia trwałość dylatacji wynosi od ok. 10 do 20 lat. Najczęściej przyspieszona wymiana jest spowodowana przeciążeniem wywołanym przez samochody ciężarowe. Uszkodzone elementy mogą stanowić zagrożenie zarówno dla pojazdów, jak i całej konstrukcji obiektu.

Na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia zamontowanych jest łącznie 124 urządzenia dylatacyjne. Ich stan techniczny monitorowany jest regularnie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wymiana lub naprawa następuje po wykryciu uszkodzeń, które mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Autostradowa Obwodnica Wrocławia - kluczowa trasa tranzytowa

AOW jest fragmentem autostrady A8 i pełni strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym Wrocławia oraz całego regionu. Trasa przejmuje ruch tranzytowy z północy na południe kraju, odciążając centrum miasta.

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, obwodnicą każdego dnia przejeżdża średnio ponad 70 tys. pojazdów, w tym znaczący odsetek ciężarówek. To pokazuje, jak duże znaczenie ma utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie technicznym i jak poważne mogą być skutki nawet czasowych utrudnień.

Utrudnienia dla kierowców i apel o ostrożność

Podczas remontu kierowcy muszą przygotować się na zwężenia jezdni, mniejszą przepustowość i dłuższy czas przejazdu. Szczególnie trudna sytuacja może występować w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy ruch jest największy.

GDDKiA apeluje o zachowanie ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków i śledzenie komunikatów o bieżącej organizacji ruchu. Warto rozważyć alternatywne trasy, w tym drogę ekspresową S8 lub dojazd do miasta innymi węzłami.

