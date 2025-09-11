W skrócie BYD zapowiada uruchomienie produkcji elektrycznych samochodów w Europie, rozpoczynając od modelu Dolphin Surf na Węgrzech.

Przeniesienie produkcji do Europy umożliwi firmie uniknięcie wysokich ceł i zwiększy jej konkurencyjność na rynku.

BYD planuje dalszą ekspansję, zamierzając otworzyć kolejne fabryki.

Globalna ekspansja marek z Państwa Środka trwa w najlepsze, a BYD idzie o krok dalej i zapowiada rozpoczęcie produkcji na Starym Kontynencie. Największy producent samochodów z Chin zapowiada, że w ciągu trzech lat wszystkie modele EV sprzedawane na rynku europejskim będą produkowane lokalnie. Taka decyzja ma pomóc firmie uniknąć unijnych ceł oraz zwiększyć konkurencyjność.

BYD będzie produkował samochody w Europie. Pierwsze egzemplarze powstaną jeszcze w 2025 r.

Podczas odbywających się targów motoryzacyjnych IAA Mobility 2025 w Monachium wiceprezes BYD przekazała informację, że model Dolphin Surf będzie pierwszym autem, które zostanie wyprodukowane w Europie. Nowy zakład znajduje się w Segedynie na południu Węgier, a produkcja ma rozpocząć się jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Przeniesienie produkcji do Europy jest efektem rosnącego zainteresowania samochodami tej marki na Starym Kontynencie, ale również wymuszone zostało przez wprowadzone przez Unię Europejską w 2023 r. cła na chińskie samochody elektryczne. Bruksela uzasadniała je wsparciem tamtejszych producentów przez rządowe subsydia. Obecnie importowane z Chin do Europy pojazdy marki BYD objęte są cłem w wysokości 27 proc.

BYD w Europie będzie produkować model Dolphin Surf

Według danych firmy analitycznej Dataforce, sprzedaż małych aut elektrycznych w Europie w pierwszych siedmiu miesiącach wzrosła ponad dwukrotnie - do 92 736 sztuk. W tym okresie BYD sprzedał 4 048 egzemplarzy Dolphina Surf i to właśnie ten model jako pierwszy będzie produkowany na Węgrzech.

Dolphin Surf będzie rywalizował z takimi modelami jak Renault 5 E-Tech, Peugeot e-208 czy Citroën e-C3. Kolejni producenci stopniowo będą dołączać do tego segmentu, aby w gamie posiadać niewielkie miejskie auta elektryczne dostępne w cenach poniżej 25 tys. euro, a nawet poniżej 20 tys. euro. Według Li, Dolphin Surf zdobył w tym miesiącu najwyższą ocenę pięciu gwiazdek w testach bezpieczeństwa EuroNCAP. W Polsce ceny tego modelu startują od 82,7 tys. zł.

BYD w natarciu. W planach jest otwarcie kolejnej fabryki

Stella Li podczas targów IAA Mobility potwierdziła, że fabryka na Węgrzech ma ruszyć z produkcją jeszcze w 2025 r., a kolejny zakład zostanie uruchomiony w Turcji w 2026 r. Wiceprezes BYD podkreśliła, że firma potrzebuje do trzech lat, aby całkowicie dostosować się do europejskiego rynku oraz popytu.

Jeszcze do niedawna na Starym Kontynencie BYD sprzedawał wyłącznie pojazdy elektryczne, ale pod koniec 2024 r. gama została rozszerzona o hybrydy plug-in. To właśnie ten rodzaj napędu najbardziej przypadł do gustu Europejczykom, którzy coraz śmielej decydują się na zakup aut zelektryfikowanych.

