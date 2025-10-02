Spis treści: Do czego służą kopuły Fitzpatricka? Jak duża jest kopuła Fitzpatricka? Ile magazynów soli jest w Polsce?

Historia tego typu budowli sięga jeszcze lat 60. XX wieku, chociaż w Polsce pojawiły się znacznie później. Czym są "kopuły Fitzpatricka"?

Do czego służą kopuły Fitzpatricka?

Kopuły Fitzpatricka to magazyny soli drogowej, która używana jest zimą do posypywania dróg. Skąd taki specyficzny kształt budynków?

Dzięki charakterystycznemu dachowi nie osiada na nich śnieg, a mocne podmuchy wiatru również nie stanowią większego problemu. Z kolei drewniana konstrukcja powoduje, że gromadzona w środku sól zachowuje odpowiednio niską wilgotność.

Skąd wzięła się nazwa kopuł Fitzpatricka? Otóż kształt budowli został opatentowany przez Johna Fitzpatricka. Ten Kanadyjczyk to bardzo ciekawa postać. Nie tylko był wynalazcą i konstruktorem, ale również sportowcem. Brał nawet udział w Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w roku 1928, zajmując piąte miejsce w biegu na 200 m.

Pierwsza kopuła według jego pomysłu została wybudowana w 1968 roku i znalazła uznanie w wielu branżach. W samym Ontario, od 1968 roku w przeciągu 10 lat powstało 200 takich magazynów. Sam patent wynalazca otrzymał dopiero w 1972 roku.

Jak duża jest kopuła Fitzpatricka?

Wybudowane na betonowych podstawach kopuły to lekkie i tanie konstrukcje. Mają one najczęściej 30 m średnicy i 15 m wysokości. Największe, którymi dysponuje GDDKiA mają nawet 41 m średnicy i 18 m wysokości, można w nich przechowywać do 7 tys. ton soli.

Takie rozmiary umożliwiają swobodne operowanie wewnątrz dużym ładowarkom, a także samochodom ciężarowym.

Jak poinformował rzecznik GDDKiA w Krakowie Kacper Michna, w Małoposce instytucja dysponuje w sumie 31 magazynami na sól o łącznej pojemności 45,5 tys. ton. 14 z nich to kopuły Fitzpatricka.

Ile magazynów soli jest w Polsce?

Natomiast w całej Polsce GDDKiA ma do dyspozycji około 300 magazynów soli i oczywiście również nie wszystkie mają charakterystyczny kształt kopuł. Ich całkowita pojemność wynosi około 450 tys. ton soli.

John Fitzpatrick zaprojektował również wynalazek, który do dzisiaj służy w Rzece Świętego Wawrzyńca. Jest to system dziurkowanych rur, przez które ulatują pęcherzyki powietrza. W ten sposób zimą woda na rzece nie zamarza, umożliwiając żeglugę statkom. Wynalazca zmarł w 1989 roku, w wieku 82 lat.

