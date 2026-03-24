Łukasz Mejza jechał 200 km/h i nie przyjął mandatu bo się spieszył

Kłopoty Mejzy zaczęły się, gdy 13 października ubiegłego roku zatrzymany na trasie ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości - jechał z prędkością 200 km/h przy dozwolonej prędkości 120 km/h. Policja chciała go ukarać mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi, jednak poseł zasłonił się immunitetem i nie przyjął mandatu.

Sprawę nagłośniło radio RMF. Odniósł się wówczas do niej szef MSWiA Marcin Kierwiński, który portalu X napisał: "Niejaki Mejza pędził 200 km/h. Odmówił przyjęcia mandatu. Bo przecież jest posłem…. posłem PiS. Nie odpuścimy. Policja zrobiła swoje. Mejza odpowie za ten barbarzyński rajd".

Poseł przeprasza i tłumaczy

Gdy sprawa stała się medialna. Łukasz Mejza zadeklarował, że "jeśli będzie taka możliwość prawna, to ureguluje mandat za przekroczenie prędkości od razu", a jeśli nie, to zrzeknie się immunitetu, by ponieść odpowiedzialność. Poseł tłumaczył również, że mandatu nie przyjął, bo spieszył się na samolot, a przez wypisywanie mandatu, by się spóźnił. Dwa dni później Mejza ogłosił, że zrzeka się immunitetu.

Okazało się jednak, że poseł nie może samodzielnie powiadomić marszałka Sejmu o zrzeczeniu się immunitetu, zanim wniosek policji w tej sprawie za pośrednictwem prokuratura generalnego formalnie nie wpłynie do marszałka.

Złożono wniosek o uchylenie immunitetu Łukaszowi Mejzie

Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Łukaszowi Mejzie, został złożony przez policję pod koniec października ubiegłego roku. 7 listopada szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że wniosek podpisał i przekazał go do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

W miniony czwartek do Sejmu wpłynęły dwa pisma od Łukasza Mejzy o zrzeczeniu się immunitetu. Czemu aż dwa? Jak ustaliło radio RMF, jeden dotyczył wykroczenia popełnionego na drodze S3 pod Polkowicami. Drugi - pozostałych spraw o wykroczenia drogowe, a tych było bez liku. Okazało się, że poseł Mejza to drogowy recydywista, który notorycznie był łapany przez fotoradary, chodziło aż o dziewięc takich przypadków.

Poseł Mejza to drogowy recydywista

Dziś radio RMF opublikowało listę wykroczeń popełnionych przez posła PiS:

11.11.2024 r. - 44 km/h - 11 pkt, 1000 zł,

11.11.2024 r. - 36 km/h - 9 pkt, 800 zł,

11.12.2024 r. - 62 km/h - 14 pkt, 2000 zł,

21.12.2024 r. - 62 km/h - 14 pkt, 2000 zł,

07.01.2025 r. - 60 km/h - 13 pkt, 1500 zł,

24.01.2025 r. - 30 km/h - 7 pkt, 400 zł,

06.05.2025 r. - 11 km/h - 2 pkt, 100 zł,

07.07.2025 r. - 25 km/h - 5 pkt, 300 zł,

20.08.2025 r. - 35 km/h - 9 pkt, 800 zł.

Dodając do tej listy wykroczenie z S3, za które policja chciała wystawić mandat na 2500 zł oraz przyznać 15 pkt karnych, okazuje się, że dzięki immunitetowi poseł Prawa i Sprawiedliwości uniknął mandatów o łącznej wysokości 11 400 zł, a także zachował prawo jazdy.

Łukasz Mejza straci prawo jazdy

Teraz Łukasz Mejza nie tylko zapłaci mandaty, ale również straci uprawnienia - na jego koncie znajdą się 99 punktów, kilkukrotnie więcej niż dopuszczalne prawem 24 punkty.

By odzyskać dokument poseł będzie musiał zdać egzamin sprawdzający kwalifikacje. Będzie miał tylko jedną taką szansę. Jeśli mu się nie uda, Łukasz Mejza będzie musiał ponownie odbyć cały kurs na prawo jazdy i dopiero wtedy będzie mógł ponownie podejść do egzaminu.

