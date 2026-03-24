Policja wystawia tysiące mandatów. Ten błąd rowerzystów kosztuje do 500 zł

Paula Lazarek

Brak obowiązkowego wyposażenia roweru może oznaczać mandat do 500 zł. Dane policji pokazują, że takie wykroczenia należą do częstych, a wielu kierujących nie ma świadomości obowiązujących przepisów.

W skrócie

  • W 2025 r. rowerzyści otrzymali ponad 76 tys. mandatów, z czego najwięcej za jazdę po chodniku i przejeżdżanie po przejściu dla pieszych.
  • Brak obowiązkowego wyposażenia roweru, takiego jak światła, hamulce czy dzwonek, może skutkować mandatem do 500 zł.
  • W 2025 r. wystawiono ponad 13 tys. mandatów za jazdę bez wymaganych świateł lub z niesprawnym oświetleniem.
Mandaty dla rowerzystów 2025. Policja wystawiła tysiące kar

W 2025 r. rowerzyści otrzymali ponad 76 tys. mandatów. Najwięcej dotyczyło jazdy po chodniku - ponad 23 tys. przypadków. Kolejne niemal 17,5 tys. mandatów wystawiono za przejeżdżanie wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Część wykroczeń dotyczy jednak stanu technicznego roweru i jego wyposażenia. W takich sytuacjach kierujący często nie są świadomi naruszenia przepisów.

Obowiązkowe wyposażenie roweru. Mandat do 500 zł

Zgodnie z przepisami rower dopuszczony do ruchu musi być wyposażony w:

  • co najmniej jedno światło przednie barwy białej lub żółtej selektywnej,
  • z tyłu światło odblaskowe barwy czerwonej oraz światło pozycyjne,
  • co najmniej jeden sprawny hamulec,
  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

Brak któregokolwiek z tych elementów może skutkować mandatem do 500 zł. Wysokość kary zależy od okoliczności oraz stopnia zagrożenia w ruchu drogowym.

Brak świateł w rowerze. Mandaty nawet kilkaset złotych

Oświetlenie jest obowiązkowe po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widoczności. W takich sytuacjach rower musi być wyposażony w sprawne światła przednie i tylne.

W 2025 r. policjanci wystawili 8673 mandaty za jazdę bez wymaganych świateł oraz 5218 mandatów za niesprawne oświetlenie. Łącznie to ponad 13 tys. przypadków związanych wyłącznie z tym elementem wyposażenia.

Taryfikator przewiduje kary od 20 zł do 500 zł. Najwyższe mandaty nakładane są w sytuacjach stwarzających realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Dlaczego rowerzyści popełniają ten błąd?

Najczęściej problem wynika z braku wiedzy lub nieuwagi. Rower bywa traktowany jako pojazd niewymagający kontroli technicznej. W praktyce obowiązek utrzymania go w sprawnym stanie spoczywa na kierującym. Dotyczy to w szczególności oświetlenia, hamulców oraz elementów ostrzegawczych.

Brak obowiązkowego wyposażenia roweru to wykroczenie zagrożone mandatem do 500 zł. Dane z 2025 r. pokazują, że policja wystawia tysiące kar, szczególnie za brak lub niesprawne oświetlenie. Obowiązujące przepisy dotyczą wszystkich kierujących rowerami, niezależnie od częstotliwości korzystania z pojazdu.

