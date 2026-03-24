Policja wystawia tysiące mandatów. Ten błąd rowerzystów kosztuje do 500 zł
Brak obowiązkowego wyposażenia roweru może oznaczać mandat do 500 zł. Dane policji pokazują, że takie wykroczenia należą do częstych, a wielu kierujących nie ma świadomości obowiązujących przepisów.
W skrócie
- W 2025 r. rowerzyści otrzymali ponad 76 tys. mandatów, z czego najwięcej za jazdę po chodniku i przejeżdżanie po przejściu dla pieszych.
- Brak obowiązkowego wyposażenia roweru, takiego jak światła, hamulce czy dzwonek, może skutkować mandatem do 500 zł.
- W 2025 r. wystawiono ponad 13 tys. mandatów za jazdę bez wymaganych świateł lub z niesprawnym oświetleniem.
Mandaty dla rowerzystów 2025. Policja wystawiła tysiące kar
W 2025 r. rowerzyści otrzymali ponad 76 tys. mandatów. Najwięcej dotyczyło jazdy po chodniku - ponad 23 tys. przypadków. Kolejne niemal 17,5 tys. mandatów wystawiono za przejeżdżanie wzdłuż po przejściu dla pieszych.
Część wykroczeń dotyczy jednak stanu technicznego roweru i jego wyposażenia. W takich sytuacjach kierujący często nie są świadomi naruszenia przepisów.
Obowiązkowe wyposażenie roweru. Mandat do 500 zł
Zgodnie z przepisami rower dopuszczony do ruchu musi być wyposażony w:
- co najmniej jedno światło przednie barwy białej lub żółtej selektywnej,
- z tyłu światło odblaskowe barwy czerwonej oraz światło pozycyjne,
- co najmniej jeden sprawny hamulec,
- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.
Brak któregokolwiek z tych elementów może skutkować mandatem do 500 zł. Wysokość kary zależy od okoliczności oraz stopnia zagrożenia w ruchu drogowym.
Brak świateł w rowerze. Mandaty nawet kilkaset złotych
Oświetlenie jest obowiązkowe po zmroku oraz w warunkach ograniczonej widoczności. W takich sytuacjach rower musi być wyposażony w sprawne światła przednie i tylne.
W 2025 r. policjanci wystawili 8673 mandaty za jazdę bez wymaganych świateł oraz 5218 mandatów za niesprawne oświetlenie. Łącznie to ponad 13 tys. przypadków związanych wyłącznie z tym elementem wyposażenia.
Taryfikator przewiduje kary od 20 zł do 500 zł. Najwyższe mandaty nakładane są w sytuacjach stwarzających realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
Dlaczego rowerzyści popełniają ten błąd?
Najczęściej problem wynika z braku wiedzy lub nieuwagi. Rower bywa traktowany jako pojazd niewymagający kontroli technicznej. W praktyce obowiązek utrzymania go w sprawnym stanie spoczywa na kierującym. Dotyczy to w szczególności oświetlenia, hamulców oraz elementów ostrzegawczych.
Brak obowiązkowego wyposażenia roweru to wykroczenie zagrożone mandatem do 500 zł. Dane z 2025 r. pokazują, że policja wystawia tysiące kar, szczególnie za brak lub niesprawne oświetlenie. Obowiązujące przepisy dotyczą wszystkich kierujących rowerami, niezależnie od częstotliwości korzystania z pojazdu.