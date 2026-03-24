W skrócie Producenci samochodów masowo korygują swoje strategie i rezygnują z wcześniej ogłaszanych planów elektryfikacji.

Zmieniające się strategie wynikają z niesłabnącego popytu na tradycyjne napędy oraz zmian w polityce rządów i regulacjach.

Korekty tych działań kosztowały przemysł motoryzacyjny co najmniej 75 miliardów dolarów w ciągu ostatniego roku.

Jeszcze kilka lat temu największe koncerny motoryzacyjne zapowiadały całkowite odejście od silników spalinowych. Przewidywano, że samochody elektryczne szybko zdominują rynek, a inwestycje w rozwój modeli bezemisyjnych rosły w bezprecedensowym tempie. Dziś jednak rzeczywistość wygląda inaczej - w ostatnich miesiącach branża obserwuje wyraźną falę strategicznych zmian i korekt kierunku rozwoju wśród czołowych producentów.

Kolejne marki zmieniają strategie. Klasyczne napędy pozostaną

Zaledwie tydzień temu Honda zrezygnowała z zamiaru całkowitego odejścia od silników spalinowych do 2040 roku, przewidując jednocześnie wielomiliardowe straty związane z dostosowaniem się do wcześniejszych planów. Wcześniej podobny kierunek obrały Mercedes, Ford, koncern Stellantis oraz Volvo.

Zmiana podejścia widoczna jest również w segmencie marek luksusowych. Jak informuje agencja Reuters, nawet producenci dotąd konsekwentnie podkreślający elektryczną przyszłość swoich modeli zaczynają modyfikować plany.

Rolls-Royce, który niedawno zaprezentował pierwszy w pełni elektryczny model Spectre, zapowiedział kontynuację produkcji samochodów z klasycznymi silnikami benzynowymi także po 2030 roku. Podobne decyzje podjęły Bentley, Lotus, Audi oraz Porsche, ograniczając tempo realizacji wcześniejszych planów pełnej elektryfikacji i większy nacisk kładąc na rozwój hybryd typu plug-in.

Podobne stanowisko prezentuje Ferrari, które również ograniczyło swoje ambitne cele dotyczące elektryfikacji. Z planu wprowadzenia w pełni elektrycznego modelu Lanzador do 2030 roku wycofało się także Lamborghini, decydując się na przekształcenie projektu w hybrydę plug-in. Prezes marki podkreśla, że dla klientów Lamborghini kluczowe pozostają emocje związane z dźwiękiem silnika, charakterystycznymi wibracjami oraz specyficznym sposobem prowadzenia pojazdu - elementami, które w samochodach całkowicie elektrycznych są trudne do odtworzenia.

Dlaczego producenci zmieniają plany dot. elektryfikacji?

Wśród przyczyn powyższych decyzji wymienia się wiele kwestii, ale jednym z głównych powodów jest niesłabnący popyt na samochody z tradycyjnymi napędami. Klienci na całym świecie wciąż nie są jeszcze gotowi na rezygnację z klasycznych jednostek benzynowych oraz diesli. Na zmianę strategii producentów wpływa również polityka rządów i kwestie regulacyjne.

W Stanach Zjednoczonych ograniczono ulgi podatkowe dla nabywców samochodów elektrycznych, zmniejszono finansowanie infrastruktury ładowania oraz złagodzono część wymogów dotyczących emisji spalin. W Europie także doszło do osłabienia pierwotnie ambitnych celów ekologicznych. W rezultacie koncerny motoryzacyjne zmuszone są balansować między kosztownymi inwestycjami w elektromobilność a utrzymaniem sprzedaży pojazdów spalinowych, które nadal stanowią podstawowe źródło przychodów.

Na korektach branża straciła miliardy dolarów

Według wyliczeń "Financial Times", globalne korekty strategii elektryfikacyjnych obejmujące odwołane premiery, opóźnione projekty oraz ograniczone inwestycje, kosztowały przemysł motoryzacyjny co najmniej 75 miliardów dolarów w ciągu ostatniego roku. Skala ta pokazuje, że zmiany kursu mają wymierne konsekwencje finansowe, ale dla wielu producentów pozostają konieczną reakcją na rzeczywiste warunki rynkowe.

