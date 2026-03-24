Spis treści: Volvo pobiło rekord w 2025 roku Jaki samochód Volvo był najpopularniejszy w 2025 roku? Jakie napędy wybierają klienci Volvo? Volvo stworzy hybrydy plug-in z większym zasięgiem

Volvo pobiło rekord w 2025 roku

Volvo w 2025 roku pobiło w Polsce kolejny rekord sprzedażowy. W ciągu minionych 12 miesięcy w naszym kraju zarejestrowano ponad 15,7 tys. samochodów szwedzkiej marki. To wzrost o 5,1 proc. względem roku wcześniejszego i najlepszy rok w historii obecności producenta w naszym kraju (od 1992 roku). Dla porównania w 2024 roku do klientów trafiło ponad 14,9 tys. aut.

Jaki samochód Volvo był najpopularniejszy w 2025 roku?

Najchętniej kupowanym samochodem Volvo w naszym kraju niezmiennie pozostaje XC60. To prawdziwy rekordzista, bowiem ponownie zdobył on pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych nowych samochodów segmentu premium w Polsce. I to po raz 17. Łącznie do klientów trafiło w zeszłym roku 7 189 egzemplarzy XC60.

Najpopularniejszym modelem Volvo w 2025 roku było XC60.

Co ważne, Volvo XC60 odpowiadało za prawie połowę wszystkich sprzedanych samochodów marki w naszym kraju w 2025 roku. Jego udział w rejestracjach wynosił 45 proc. Drugie miejsce zajęło Volvo XC40 z udziałem na poziomie niemal 28 proc. Podium zamknęło Volvo XC90 z wynikiem odpowiadającym blisko 13 proc. rejestracji wszystkich samochodów szwedzkiej marki. Pozostałe modele łącznie stanowią 14 proc. całego wolumenu. Po pierwszej trójce najlepiej widać, że polscy klienci najchętniej kupują SUV-y. Zgodnie ze statystykami aż 91 proc. klientów zdecydowało się właśnie na takie samochody.

Jakie napędy wybierają klienci Volvo?

Pod kątem napędów Polacy najchętniej stawiali na samochody z silnikiem benzynowym, wspierane przez układ miękkiej hybrydy. Tego typu napędy odpowiadały za 78,4 proc. sprzedaży. To wzrost o 15 punktów procentowych. Samochody z hybrydami plug-in stanowiły 17,1 proc. sprzedaży (wzrost o 5 punktów procentowych). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się auta zasilane prądem. Stanowiły one tylko 4,5 proc., co oznacza, że był to wynik gorszy o 3,5 punktów procentowych.

Volvo stworzy hybrydy plug-in z większym zasięgiem

2026 rok już trwa i Volvo ma w związku z tym konkretne plany dotyczące rozwoju oferty produktowej zarówno, jeśli chodzi o samochody elektryczne, jak i te wyposażone w silniki spalinowe. Zaznaczono, że trwający rok będzie "wymagającym okresem dla branży motoryzacyjnej". Przedstawiciele szwedzkiej marki zwracają uwagę, że w minionym roku branża motoryzacyjna musiała borykać się z wieloma problemami, m.in. niepewnościami związanymi cłami, wycofaniem dopłat czy rosnącą rolą chińskich producentów (warto zaznaczyć, że Volvo należy do chińskiego koncernu Geely).

Pod koniec trzeciego kwartału do klientów trafić mają pierwsze egzemplarze EX60. Samochód docelowo zaoferuje nawet 810 km zasięgu na jednym ładowaniu. Ponadto EX60 ładuje się szybciej niż jakiekolwiek elektryczne Volvo wcześniej. Samochód przyjmie prąd stały o mocy nawet 400 kW, a w optymalnych warunkach zwiększenie zasięgu o kolejne 340 km w ok. 10 minut. Jednocześnie Volvo pracuje nad nową generacją hybryd plug-in, które będą miały większe zasięgi niż obecnie oferowane układy.

