W skrócie Test sprawdzał, jak różne stałe prędkości wpływają na zużycie energii i zasięg samochodu elektrycznego na tej samej trasie.

Najniższe zużycie prądu i największy zasięg osiągnięto przy prędkości 81 km/h, lecz czas przejazdu był wtedy najdłuższy.

Optymalny balans między zasięgiem a czasem przejazdu zanotowano przy prędkościach 97-113 km/h.

Wpływ prędkości na zużycie energii i czas podróży postanowił niedawno sprawdzić jeden z właścicieli Tesli, prowadzący kanał Carwire na YouTube. W ramach eksperymentu przejechał tę samą 50-kilometrową trasę przy różnych prędkościach, notując zużycie energii, aby zobaczyć realny wpływ stylu jazdy na efektywność i zasięg pojazdu.

Jak prędkość wpływa na zasięg samochodu elektrycznego?

Eksperyment obejmował cztery stałe prędkości: 81, 97, 113 i 129 km/h. Każdy przejazd odbywał się po tej samej trasie, głównie po wielopasmowej autostradzie, co pozwoliło na porównanie wyników przy zachowaniu stałych warunków ruchu i trasy.

Na podstawie zarejestrowanego zużycia energii i przy założeniu użytecznej pojemności akumulatora 75 kWh, youtuber mógł oszacować teoretyczny zasięg na trasie autostradowej oraz czas potrzebny do pokonania dystansu 322 km przy każdej z prędkości. Choć metoda nie jest naukowa w ścisłym sensie, daje praktyczne spojrzenie na realne efekty przyspieszania i zwalniania na zasięg i komfort podróży.

Szybka jazda zwiększa ryzyko przerwy w podróży

Najbardziej oszczędny wynik udało się osiągnąć przy najniższej prędkości 81 km/h, gdzie zużycie energii wyniosło około 14 kWh na 100 km, a obliczony zasięg sięgnął 536 km. Youtuber podsumował, że taki styl jazdy pozwala dotrzeć do celu z dużym zapasem energii, choć czas przejazdu wydłuża się do około 4 godzin.

W miarę zwiększania prędkości efektywność spadała. Przy 97 km/h zużycie Tesli wzrosło do około 15,5 kWh/100 km, a zasięg spadł do 483 km, co wciąż pozwalało na komfortowy przejazd 322 kilometrów bez konieczności ładowania. Przy 113 km/h energia potrzebna na pokonanie 100 km wzrosła do około 19 kWh, a zasięg zmniejszył się do 399 km - nadal wystarczająco, by bezpiecznie pokonać trasę.

Najwyższa testowana prędkość, 129 km/h, znacząco zwiększyła zużycie energii do niemal 23 kWh/100 km, co skróciło teoretyczny zasięg do 328 km. Chociaż czas przejazdu był wtedy najkrótszy i trwał ok. 2 godzin i 30 minut, znacząco wzrosła konieczności ładowania po drodze. W praktyce wielu kierowców wolałoby zwolnić, aby uniknąć stresu związanego z niedoborem energii.

Optymalny balans między czasem a zasięgiem

Analiza kierowcy pokazuje, że najbardziej rozsądnym kompromisem między czasem a efektywnością jest jazda w zakresie 97-113 km/h. W tym przedziale można znacząco skrócić czas przejazdu w porównaniu do 81 km/h, zachowując przy tym wystarczający zasięg, aby dotrzeć do celu bez dodatkowego ładowania. Jak podkreślił YouTuber - ten balans pozwala połączyć komfort podróży z minimalnym ryzykiem przerwy na trasie, co dla kierowców aut elektrycznych wciąż pozostaje jednym z kluczowych wyzwań.

