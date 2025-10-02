Spis treści: Zakaz palenia w samochodach w Niemczech. Dzieci i kobiety w ciąży pod ochroną Zakaz palenia w samochodach. Kary od 2,1 tys. zł do 12,8 tys. zł ADAC. Palenie w aucie to zagrożenie dla bezpieczeństwa

Zakaz palenia w samochodach w Niemczech. Dzieci i kobiety w ciąży pod ochroną

Uzasadnienie projektu podkreśla, że apele o dobrowolne powstrzymywanie się od palenia w takich sytuacjach nie przyniosły efektów. W dokumencie wskazano, że najmłodsi i kobiety w ciąży są szczególnie narażeni na skutki biernego palenia w zamkniętej przestrzeni samochodu.

Zakaz palenia w samochodach. Kary od 2,1 tys. zł do 12,8 tys. zł

Projekt przewiduje dotkliwe sankcje finansowe. Kierowcy, którzy złamią zakaz, mogą zostać ukarani grzywną od 500 euro (ok. 2,1 tys. zł) do nawet 3000 euro (ok. 12,8 tys. zł). Ostateczna wysokość kary będzie zależeć od oceny policji i okoliczności wykroczenia.

Federalna minister zdrowia Nina Warken wyraziła poparcie dla projektu, podkreślając, że ochrona zdrowia dzieci powinna być nadrzędnym celem. Z kolei Niemiecki Związek Zawodowy Policjantów wyraził wątpliwości co do skuteczności nowych regulacji. Przewodniczący Jochen Kopelke zaznaczył, że przepisy będą miały sens tylko wtedy, gdy liczba kontroli drogowych wzrośnie.

ADAC. Palenie w aucie to zagrożenie dla bezpieczeństwa

Za zakazem opowiada się także największy niemiecki automobilklub ADAC. Organizacja przypomina, że palenie w samochodzie to nie tylko kwestia zdrowia pasażerów, ale również bezpieczeństwa na drodze. Odpalanie papierosa, manipulowanie popiołem czy przypadkowe upuszczenie tlącego się papierosa mogą prowadzić do groźnych zdarzeń.

Ponadto, z danych serwisu t-online.de wynika, że samochody użytkowane przez palaczy tracą średnio ok. 1500 euro (ok. 6,4 tys. zł) na wartości przy sprzedaży. Nawet gruntowne czyszczenie wnętrza nie usuwa charakterystycznego zapachu tytoniu.

Niemcy nie są jedynym krajem, który rozważa ograniczenia dotyczące palenia za kierownicą. W kilku państwach Unii Europejskiej podobne regulacje już obowiązują. Włochy i Francja zakazują palenia w samochodach w obecności nieletnich, a w Austrii i Wielkiej Brytanii za złamanie przepisów grożą mandaty. Jeśli niemiecki Bundestag poprze ustawę, nasi zachodni sąsiedzi dołączą do tego grona, a temat może wrócić także w innych państwach członkowskich.

