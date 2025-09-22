W skrócie Hiszpania planuje wprowadzić zakaz palenia w pojazdach służbowych, w tym ciężarówkach, co budzi sprzeciw branży transportowej.

Regulacje mają objąć papierosy, e-papierosy oraz nowe produkty tytoniowe, a wdrożenie nowych przepisów przewidziano na 2026 rok.

Organizacje przewoźników krytykują fakt, że zakaz obejmie nawet samotnych kierowców oraz nie dotknie użytkowników prywatnych aut.

Hiszpania szykuje zakaz palenia w ciężarówkach

Rząd Hiszpanii zatwierdził we wrześniu 2025 r. projekt nowelizacji ustawy antynikotynowej z 2005 r. i skierował go do parlamentu. Dokument, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, zakłada wprowadzenie zakazu palenia we wszystkich pojazdach służbowych. Obejmie to zarówno samochody dostawcze, jak i kabiny ciężarówek.

Według autorów projektu nowe przepisy mają na celu ochronę zdrowia publicznego oraz ograniczenie biernego palenia. Regulacja obejmuje tradycyjne papierosy, e-papierosy oraz nowoczesne produkty tytoniowe.

Projekt przewiduje też aktualizację katalogu wykroczeń i kar oraz wprowadzenie 12-miesięcznego okresu przejściowego, który ma pozwolić producentom i użytkownikom dostosować się do nowych wymogów. Jeśli parlament uchwali ustawę, zacznie obowiązywać w 2026 r.

Organizacje transportowe krytykują zakaz

Najwięcej kontrowersji budzi fakt, że zakaz ma obejmować również kierowców zawodowych, którzy większość czasu w trasie spędzają samotnie. Hiszpańska federacja przewoźników Fenadismer podkreśla, że taka regulacja jest oderwana od realiów pracy w transporcie.

Według przewoźników, palenie w trasie jest dla wielu kierowców sposobem na radzenie sobie ze stresem, monotonią i zmęczeniem. Fenadismer ostrzega, że brak takiej możliwości może prowadzić do dodatkowego napięcia, a w efekcie do spadku koncentracji i większego ryzyka wypadków.

Hiszpania należy do największych rynków transportowych w Europie - pracuje tam ok. 350 tys. kierowców ciężarówek. Organizacje branżowe zwracają uwagę, że zmiana przepisów dotknie znaczną część tej grupy zawodowej.

Zakaz palenia tylko w pojazdach służbowych

Dyskusję wywołuje także fakt, że nowe przepisy obejmą wyłącznie pojazdy służbowe. Kierowcy prywatnych aut nadal będą mogli palić w swoich samochodach, nawet w obecności pasażerów.

W opinii Fenadismer to rozwiązanie dyskryminujące zawodowych kierowców. Federacja deklaruje, że nie sprzeciwia się działaniom na rzecz zdrowia publicznego, ale apeluje, aby przepisy były rozsądne, proporcjonalne i dostosowane do specyfiki pracy w transporcie.

