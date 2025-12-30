Spis treści: Winiety w Austrii. Nowe ceny od 1 stycznia 2026 Kto musi mieć winietę w Austrii i jakie są kary za jej brak? Koniec z naklejkami. Winiety w Austrii tylko elektroniczne Odcinki dróg w Austrii bez winiety, ale z opłatami

Winiety w Austrii. Nowe ceny od 1 stycznia 2026

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują stawki przypisane do winiet na rok 2026. Oznacza to realny wzrost kosztów przejazdu w porównaniu z rokiem poprzednim. Podwyżki nie są gwałtowne, ale dotyczą wszystkich rodzajów winiet.

Dla samochodów osobowych do 3,5 t ceny wynoszą:

1 dzień - 9,60 euro (ok. 42 zł)

10 dni - 12,80 euro (ok. 56 zł)

2 miesiące - 32,00 euro (ok. 140 zł)

rok - 106,80 euro (ok. 470 zł)

Dla motocykli roczna winieta kosztuje 42,70 euro, czyli ok. 188 zł. W porównaniu z 2025 rokiem oznacza to wzrost na poziomie 3-4 proc. Najczęściej kupowana przez turystów winieta 10-dniowa podrożała o 0,40 euro.

Kto musi mieć winietę w Austrii i jakie są kary za jej brak?

Winieta jest obowiązkowa dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t poruszających się po autostradach i drogach ekspresowych w Austrii. Dotyczy to samochodów osobowych, motocykli oraz kamperów mieszczących się w tym limicie.

Brak ważnej winiety oznacza nałożenie tzw. opłaty zastępczej. W 2026 roku jej wysokość wynosi:

120 euro (ok. 525 zł) dla samochodów

65 euro (ok. 285 zł) dla motocykli

W przypadku odmowy zapłaty lub ponownego naruszenia kara wzrasta odpowiednio do 240 euro i 130 euro. Kontrole prowadzone są automatycznie przez system kamer odczytujących tablice rejestracyjne.

Koniec z naklejkami. Winiety w Austrii tylko elektroniczne

Rok 2026 będzie ostatnim, w którym dostępna jest klasyczna winieta naklejana na szybę. Od 2027 roku Austria całkowicie przejdzie na system elektroniczny, przypisany do numeru rejestracyjnego pojazdu.

Już teraz kierowcy mogą wybierać między wersją papierową a e-winietą. Warto jednak pamiętać o istotnej różnicy: zakup e-winiety jako osoba prywatna zaczyna obowiązywać dopiero po 18 dniach. Wynika to z przepisów o ochronie konsumenta, które dają prawo do odstąpienia od umowy zawartej online. Jeśli winieta potrzebna jest od razu, należy kupić ją jako firma albo wybrać wersję naklejaną. Ceny winiet elektronicznych i tradycyjnych są identyczne.

Odcinki dróg w Austrii bez winiety, ale z opłatami

Nie wszystkie autostrady w Austrii wymagają winiety. Istnieją odcinki zwolnione z tego obowiązku, m.in.: A12 Kufstein-Kiefersfelden, A14 Horbranz-Hohenem, A1 Walserberg-Salzburg Nord.

Niezależnie od winiety obowiązują jednak tzw. opłaty specjalne na wybranych trasach górskich i tunelach. Są one pobierane dodatkowo, nawet jeśli kierowca posiada ważną winietę. Przykładowe stawki:

Brenner (A13) - 12 euro

Tauern i Katschberg (A10) - 14,50 euro

Arlberg - 12,50 euro

Grossglockner Hochalpenstrasse - 45 euro

Opłaty można uiścić na miejscu lub online. Kierowcy planujący przejazd przez Austrię powinni wcześniej sprawdzić rodzaj winiety, datę jej obowiązywania oraz odcinki objęte dodatkowymi opłatami. Pozwoli to uniknąć kosztownych niespodzianek na trasie.

''Wydarzenia'': Droższe przeglądy techniczne. Spora podwyżka po dwóch dekadach Polsat News Polsat News