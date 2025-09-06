W skrócie Tesla odnotowała znaczne spadki sprzedaży w Europie, podczas gdy chińskie marki elektrycznych samochodów, zwłaszcza BYD, szybko zwiększają udziały rynkowe.

Największe spadki sprzedaży Tesli dotyczą takich krajów jak Szwecja, Francja i Holandia, natomiast chińskie auta notują nawet kilkusetprocentowe wzrosty.

Negatywny wizerunek Elona Muska oraz brak nowości w ofercie pogłębiają problemy Tesli na tle dynamicznie rosnącej konkurencji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Tesla ze spadkiem sprzedaży w Europie

Ten rok jest dla amerykańskiego producenta fatalny. W sierpniu, po raz kolejny Tesla odnotowała wyraźne spadki liczby rejestracji. W porównaniu z sierpniem 2024 roku sprzedaż spadła:

o 47,3 proc. we Francji, gdzie ogólny rynek urósł o 2,2 proc.,

o 84 proc. w Szwecji,

o 50 proc. w Holandii,

o 42 proc. w Danii,

o 4,4 proc. we Włoszech.

Nawet Model Y, który w 2023 roku był najlepiej sprzedającym się autem elektrycznym w Europie, gwałtownie traci popularność. Sprzedaż tego modelu spadła o 46,5 proc. w Danii i aż o 87 proc. w Szwecji. W efekcie udział Tesli w rynku europejskim zmniejszył się z 2,5 proc. w pierwszej połowie 2024 roku do 1,7 proc. w 2025 roku.

Tesla model Y nie jest już najlepiej sprzedającym się elektrykiem. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Chińskie marki motoryzacyjne biją rekordy

Podczas gdy Tesla traci udziały, chińskie marki rozwijają sprzedaż w szybkim tempie. Największy wzrost notuje BYD. Przykładowo, w sierpniu rejestracje tego chińskiego producenta wzrosły w Norwegii o 218 proc.

W Hiszpanii, gdzie dopłaty do samochodów elektrycznych sięgają 7 tys. euro sprzedaż Tesli wzrosła co prawda o 161 proc, do 1435 samochodów z 549 w sierpniu ubiegłego roku. Tyle tylko, że sprzedaż BYD wzrosła o ponad 400%, do 1827 samochodów.

Biorąc pod uwagę wynik za 2025 rok (do końca sierpnia) sprzedaż BYD w Hiszpanii wzrosła o 675 procent do 14 181 samochodów. W tym czasie sprzedaż Tesli wzrosła zaledwie o 11,6 procent, do 9303 pojazdów.

Również w Polsce w sierpniu samochody BYD były najczęściej rejestrowanymi pojazdami o napędzie elektrycznym.

BYD Atto 2. materiały prasowe

Za sukcesem BYD stoi szerokiej gama modelowa i konkurencyjne ceny. Tymczasem Tesla od 2020 roku nie wprowadziła nowego modelu skierowanego do masowego odbiorcy.

Polityka Muska i rynek wtórny pogarszają sytuację Tesli

Eksperci wskazują również na dodatkowe czynniki, które wpływają na wyniki amerykańskiego producenta. Elon Musk, zaangażowany politycznie i wspierający kontrowersyjne ugrupowania, stał się dla wielu klientów postacią polaryzującą. Według badania Electrifying.com ponad połowa ankietowanych przyznaje, że jego wizerunek zniechęca ich do zakupu samochodów marki Tesla.

Sytuacji nie poprawiają skutki gwałtownych obniżek cen aut w 2023 roku. Na rynku wtórnym w Wielkiej Brytanii średnia cena używanego Modelu Y spadła o 41 proc. w dwa lata. To oznacza bardzo wysoki spadek wartości.

Tesla pod presją konkurencji z Chin

Dane z sierpnia potwierdzają, że Tesla traci dominację na europejskim rynku samochodów elektrycznych. Spadki sprzedaży, ograniczona oferta i negatywny wizerunek prezesa Elona Muska przyczyniają się do utraty pozycji marki, podczas gdy chińscy producenci - szczególnie BYD - agresywnie zwiększają udziały.

Eksperci uważają, że rzyszłość Tesli w Europie zależy od szybkiego odświeżenia gamy modelowej i odzyskania zaufania klientów. Na razie jednak chińskie marki wykorzystują przewagę cenową i szeroką ofertę, stopniowo przejmując rynek, który całkiem niedawno należał do amerykańskiego giganta.

Chińskie samochody podbijają polski rynek Wydarzenia24 Wydarzenia 24