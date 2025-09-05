W skrócie Chińskie marki samochodów zdobywają coraz większy udział w polskim rynku, osiągając w 2025 roku rekordowe 6,5 proc. udziałów.

Największy sukces odnosi marka MG, która dominuje wśród chińskich producentów, a na podium są także Omoda, Jaecoo, BAIC i BYD.

Kusząca Polaków cena oraz bogate wyposażenie sprawiają, że sprzedaż chińskich aut rośnie szybciej niż europejskich konkurentów.

W ostatnich kilkunastu miesiącach mamy do czynienia z prawdziwą chińską ekspansją na polski rynek samochodowy. Chińczycy wprowadzili kilkanaście nowych marek, prezentując pełną gamę pojazdów - od klasycznych crossoverów przez pojazdy segmentu premium, na autach elektrycznych kończąc.

Niezależnie od modelu czy marki, zawsze głównym atutem chińskiego samochodu jest bogate wyposażenie seryjne oraz względnie przystępna cena, wyraźnie niższa niż samochodów europejskich konkurentów. Nie dziwi więc, że sprzedaż dynamicznie rośnie.

Jakie chińskie samochody kupują Polacy?

Ale jakie chińskie marki sprzedają się w naszym kraju najlepiej? O ciekawe podsumowanie pokusił się monitorujący polski rynek instytut Samar, którzy na podstawie danych pozyskanych z CEPiK-u przygotował zestawienie najchętniej kupowanych w Polsce samochodów chińskich marek.

Nie jest większym zaskoczeniem, że pozycja lidera wśród chińskich producentów samochodów przypadła marce MG. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku (a więc do końca sierpnia) MG sprzedało 8839 samochodów, co jest wynikiem o niemal 120 proc. wyższym od osiągnięto w analogicznym okresie roku ubiegłego (4027 aut). To oznacza, że MG odpowiada za 36 proc. całej sprzedaży marek chińskich w Polsce.

MG zaliczyło jeszcze bardziej imponujący wzrost, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko sierpień. W ubiegłym roku sprzedaż wyniosła 310 samochodów, a w tym - 1196 samochodów, jest wynikiem niemal 4-krotnie wyższym.

Gama modeli MG jest szeroka. Obejmuje crossovery HS i ZS (dwóch generacji), a także jeden z najtańszych samochodów na polskim rynku, czyli MG3.

MG zdystansowało Cuprę, Nissana, Peugeota, Citroena, Suzuki...

W zestawieniu za okres styczeń - sierpień MG znalazło się na 14. miejscu zestawienia najpopularniejszych marek w Polsce, wyprzedzając tak uznane firmy, jak Cupra, Nissan, Peugeot, Citroen, Suzuki, Mazda czy Honda.

Drugą najpopularniejszą marką chińskich samochodów jest Omoda, która zaliczyła prawdziwe wejście smoka. O ile w zeszłym roku, w okresie styczeń - sierpień sprzedano 144 samochodów tej marki, to już w tym roku - 4455, co oznacza niemal 3 tys. proc. wzrostu!

Do Omody w tym roku należy już 18 proc. rynku chińskich aut, a wśród zestawienia najpopularniejszych marek ogółem Omoda znalazła się na 21. miejscu.

Tuż za Omodą znalazła się jej siostrzana marka - czyli Jaecoo (obie należą do koncernu Chery). Jaecoo rozpoczęło sprzedaż samochodów w Polsce dopiero jesienią 2024 roku, a w tym roku, w okresie styczeń - sierpień sprzedało 3612 samochodów, co dało niemal 15 proc. udziału w rynku chińskich samochodów.

Warto przy tym podkreślić, że gama modelowa obu marek nie należy jeszcze do bardzo rozbudowanych. Motorem napędowym sprzedaży Omody jest model 5, a dopiero niedawno w ofercie pojawił się większy i droższy model 9. Z kolei sprzedaż Jaecoo opiera się wyłącznie na modelu 7, a jeszcze w tym roku do salonów powinien wjechać mniejszy i tańszy model 5.

Tuż za podium najchętniej kupowanych chińskich marek znalazł się BAIC, który w tym roku, do końca sierpnia sprzedał 3116 aut, czyli 332 proc. więcej niż rok temu (+2495 samochodów), osiągając 12,7 proc. udziału w rynku.

Sprzedaż tego producenta opiera się obecnie o trzy modele: 3, 5 i 7.

BYD sprzedał więcej samochodów elektrycznych niż Tesla

Pierwszą "piątkę" najpopularniejszych w Polsce w 2025 roku chińskich marek uzupełnia BYD, który sprzedał 2812 samochodów. To wynik godny uznania, bo marka na poważnie zaistniała w naszym kraju dopiero w drugiej połowie ubiegłego roku. Wcześniej, do sierpnia 2024 włącznie z salonów wyjechały zaledwie 62 auta.

Warto również zauważyć, że BYD osiągnął taką sprzedaż mając w ofercie wyłącznie samochody elektryczne i hybrydowe typu plug-in. Nie dziwi więc, że to właśnie BYD w sierpniu był w Polsce marką numer wśród aut na prąd, pokonując m.in. Teslę.

Na kolejnych miejscach rankingu najchętniej kupowanych chińskich marek w Polsce w 2025 roku znalazły się

Warto przy tym zauważyć, że w Polsce możemy kupić już samochody ponad 20 różnych chińskich marek, a większość tych wymienionych powyżej w zeszłym roku na naszym rynku dopiero raczkowała.

Sytuacja jest więc bardzo dynamiczna i wielu uznanych europejskich producentów może mieć powody do niepokoju.

